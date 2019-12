Campionati Italiani Invernali di salvamento, argento per Sara Ongaro

Si è chiusa con una medaglia d’argento l’avventura di Sara Ongaro ai Campionati Italiani Invernali di salvamento svoltisi a Milano.

La 20enne di Villa di Serio ha aperto la competizione nazionale con il secondo posto nei 200 metri ostacoli chiusi alle spalle di Silvia Meschiari (GS Fiamme Oro).

Al termine di un’accesa sfida con la campionessa europea in carica, la portacolori dell’In Sport Rane Rosse ha fermato il cronometro in 2’08”53, rimpinguando così il bottino della formazione brianzola.

Nei giorni successivi la nuotatrice orobica ha sfiorato il podio nei 50 metri trasporto manichino d’acqua, prova conclusa in quarta posizione a poco più di tre decimi dal bronzo di Livia Elisa Fiori (Nuotatori Milanesi).