"Andy Warhol for Christmas" a Ponte di Legno

Dal 20 dicembre al 12 gennaio la Sala delle Mostre dell’Unione dei Comuni, nel centro di Ponte di Legno, rinomata località sciistica, ospiterà la mostra “Profano come Sacro – Opere su carta del maestro della pop art” dedicata all’ indiscusso genio artistico del 1900, Andy Warhol.

La mostra è organizzata dalla Pro Loco e dal Comune di Ponte di Legno, con il patrocinio della Fondazione Mazzoleni di Bergamo, che gestisce la collezione delle opere esposte firmate dal maestro americano.

Curatore della mostra sarà Mario Mazzoleni, Presidente dell’omonima Fondazione artistica e art advisor apprezzato in tutta Italia per l’organizzazione di eventi di grande prestigio.

“Portare l’arte in luoghi di villeggiatura è da sempre la nostra passione, coinvolgere i turisti, le scolaresche del territorio, in questo percorso conoscitivo di uno dei più grandi artisti a livello mondiale, sicuramente un genio per estro e creatività” sottolinea Mario Mazzoleni “abbiamo accolto con entusiasmo la proposta della Pro Loco di Ponte di Legno allestendo questa mostra, con 40 opere circa, nel periodo tra Natale e l’Epifania. Sarà un modo per offrire ai turisti ma non solo, la possibilità di trascorrere un oretta all’interno di queste tre storiche sale, ammirando le icone pop create da Warhol nel secolo scorso”.

La mostra, organizzata nelle Sale del Comune in via Salimmo, nel centro di Ponte di Legno, sarà visitabile tutti i giorni , Natale e Capodanno compresi, dalle 15.30 alle 19.30.

Dalle Marilyn Monroe alle Campbell’s Soup, dai Mao alla Sedia Elettrica, dai Flowers alle cover con Mick Jagger, sarà un viaggio nell’universo pop di Andy Warhol ben illustrato anche sul catalogo edito da Skira che verrà venduto nello spazio espositivo.