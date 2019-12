Roberta Togni di Automha entra nel direttivo di Aisem

Roberta Togni, General Councel e CSR Officer Automha, è stata nominata membro del consiglio direttivo di Aisem, Associazione Italiana Sistemi di Sollevamento, Elevazione e Movimentazione.

Da oltre 50 anni, Aisem rappresenta il Comitato Nazionale Italiano e riunisce le più prestigiose realtà europee del settore ed è stata tra le prime organizzazioni in Europa a produrre raccomandazioni tecniche per la costruzione delle macchine, diventando uno dei principali interlocutori del Comitato Europeo di Normazione. Un momento importante per Automha, ora in prima linea nella definizione delle principali attività dell’Associazione, come l’organizzazione di iniziative promozionali (fiere, seminari e convegni); gestione della formazione e condivisione di conoscenza nell’ambito dell’intralogistica; risoluzione di problemi commerciali, normativi, legali e fiscali; promozione di studi e ricerche di mercato.

Roberta Togni, affiancherà il presidente Maurizio Tansini, il Vicepresidente Massimiliano Bariola e il tesoriere Angelo Ceresa.

Una nomina che avvalora e certifica sempre più il ruolo da protagonista dell’azienda nel mercato della costruzione e distribuzione delle macchine per la movimentazione e il sollevamento di materiali, in cui Automha è leader nazionale.