E inizia la settimana di Santa Lucia. Sotto quale stella, o meglio, sotto il sole oppure no? Simone Budelli risponde col bollettino del Centro Meteo Lombardo

ANALISI GENERALE

Tra lunedì e martedì una perturbazione di origine nord atlantica si sposterà rapidamente dall’Europa centrale verso l’area mediterranea, ma con effetti marginali sulla Lombardia e limitati principalmente a un temporaneo rinforzo della ventilazione da nord nella giornata di martedì, con ingresso di aria più asciutta.

Nei giorni successivi si avrà nuovamente il passaggio di alcune perturbazioni da ovest sull’Europa centrale, che però dovrebbero limitarsi a sfiorare le regioni settentrionali italiane.

Lunedì 9 dicembre 2019

Tempo Previsto: Nella prima parte del mattino cielo generalmente nuvoloso con qualche breve ed isolato piovasco sui settori di pianura. Tra metà e tardo mattino tendenza a qualche schiarita specie su Alpi, Prealpi e settori occidentali; residui piovaschi sparsi tra cremonese e mantovano ma in esaurimento. Nel pomeriggio e in serata cielo parzialmente nuvoloso o a tratti nuvoloso per il transito di nuvolosità medio-alta da ovest, ma con precipitazioni assenti salvo qualche debole nevicata sparsa sui settori alpini più settentrionali.

Temperature: Minime in aumento (4/6°C), massime in lieve calo (8/10°C).

Martedì 10 dicembre 2019

Tempo Previsto: Cielo generalmente sereno o poco nuvoloso, salvo qualche annuvolamento in mattinata sui settori alpini più settentrionali. Tra cremonese e mantovano possibili nebbie tra notte e prima parte della mattinata, in rapido dissolvimento nelle ore successive.

Temperature: Minime in calo (1/4°C, valori più alte nelle aree con maggior ventilazione). Massime in aumento (11/13°C).

Mercoledì 11 dicembre 2019

Tempo Previsto: Cielo sereno in mattinata, con isolati banchi di nebbia solo sulla bassa pianura tra notte e primo mattino. Dal pomeriggio graduale aumento della nuvolosità a partire da ovest con passaggio a cielo molto nuvoloso in serata.

Temperature: Minime in calo (-2/+1°C), massime in calo (6/9°C).