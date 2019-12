Non ce l’ha fatta la mamma investita in viale Giulio Cesare: morta a 44 anni

Non ce l’ha fatta Alessandra Frosio, la mamma di 44 anni investita la sera del 4 dicembre in viale Giulio Cesare a Bergamo. È morta a cinque giorni di distanza dall’incidente, nella mattinata di lunedì 9 dicembre all’ospedale Papa Giovanni, dove era stata ricoverata in gravissime condizioni.

La donna stava attraversando la strada con il figlioletto di 6 anni, le cui condizioni sin da subito non erano parse gravi. Dopo l’impatto con l’auto, una Renault Clio, era caduta e aveva subito un gravissimo trauma cranico. Trasportata in ospedale in prognosi riservata, era stata sottoposta d’urgenza a un delicatissimo intervento chirurgico.

Sulla dinamica sono in corso gli accertamenti della Polizia locale, mentre la famiglia ha autorizzato il prelievo degli organi.