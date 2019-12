Juice WRLD è prematuramente scomparso per una crisi epilettica

Jarad Anthony Higgins, ai più noto come Juice WRLD, non ce l’ha fatta.

A seguito, si legge dal sito americano TMZ, di un improvviso attacco epilettico mentre stava atterrando nell’aeroporto di Chicago, il giovane artista è stato portato d’urgenza all’ospedale,

dove però le cose non sono andate come previsto e il ragazzo non ce l’ha fatta.

Diventato nell’ultimo periodo uno degli artisti più apprezzati del mondo (solo su Spotify aveva più di 28 milioni di ascoltatori al mese) ci ha lasciati all’improvviso, come del resto si

era fatto conoscere.

Erano bastate infatti poche canzoni per far sì che il rapper divenisse in breve una delle personalità più influenti del settore riuscendo, in meno di due anni, a definire un genere

musicale nuovo e giovane. Come del resto era lui.

Per ricordarlo la redazione di BGY ha deciso di creare una playlist con i suoi maggiori successi.

“My world revolves around a black hole

The same black hole that’s in place of my soul, uh

Empty, I feel so goddamn empty

I may go rogue

Don’t tempt me, big bullet holes”

⁃ Empty, Juice WRLD