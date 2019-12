Ilicic, brutte notizie: è stiramento, salterà Shakhtar-Atalanta

Brutte notizie per Gian Piero Gasperini. Josip Ilicic, uscito nel primo tempo, sabato, contro l’Hellas Verona, non partirà per l’Ucraina.

Gli esami a cui è stato sottoposto lo sloveno nella giornata di lunedì 9 dicembre hanno confermato una elongazione al flessore della coscia destra. In altre parole, si parla di uno stiramento.

L’ex Fiorentina salterà la partitissima di Kharkiv, quella che i nerazzurri dovranno assolutamente vincere per continuare la loro avventura europea, in Champions o in Europa League.

Ancora non è chiaro quanto sarà lungo lo stop dello sloveno, che quasi sicuramente guarderà dalla tribuna anche le ultime due di A del 2019 con Bologna e Milan.

Oltre a Ilicic, altro sicuro assente sarà Duvan Zapata, che potrebbe tornare a disposizione del Gasp solo nel 2020.