Chili di cocaina dal Sud America alla Bassa: sgominata banda, 15 arresti

Acquistavano cocaina dal Sud America per poi venderla nella Bassa Bergamasca. All’alba di lunedì 9 dicembre un centinaio di Carabinieri dei Comandi provinciali di Bergamo, Milano e Bolzano, con il supporto del Nucleo Elicotteri e dei Cinofili di Orio al Serio e della Polizia Criminale albanese attivata da Interpol, hanno eseguito ordinanze di custodia cautelare a carico di cittadini albanesi, nordafricani e un italiano che trafficavano droga, con vari ruoli.

In particolare sono state arrestate 15 persone (di cui 3 rintracciati in Albania) su disposizione del GIP del Tribunale di Bergamo Ilaria Sanesi. L’operazione scaturisce da un’indagine denominata “Romano 2017”, coordinata dai P.M. della Procura della Repubblica di Bergamo Davide Palmieri e Gianluigi Dettori, iniziata nel gennaio 2017 e finalizzata a contrastare il crescente fenomeno dello spaccio di “cocaina” che vede questa provincia “crocevia” nell’approvvigionamento della droga.

La complessa attività di indagine, condotta dal Nucleo Investigativo bergamasco, ha consentito di portare alla luce l’esistenza di un gruppo criminale dedito al traffico di ingenti quantitativi di cocaina. Il vertice operativo era composto principalmente da cittadini di nazionalità albanese, con numerose abitazioni in più località della provincia di Bergamo, nonché in quelle limitrofe. Una serie di appartamenti che la banda prendeva in affitto e poi utilizzava come base per far arrivare la droga e poi smerciarla ai grossisti, in prevalenza nordafricani, che la rivendevano al dettagli a italiani di tutte le età.

Oltre a delineare la struttura organizzativa e a individuare le mansioni svolte da ogni singolo personaggio, le indagini hanno permesso di riscontrare un cospicuo parco autoveicoli utilizzati per le consegne di stupefacente provvisti di ingegnosi doppi fondi. Infatti la cocaina, la cui provenienza, grazie agli elementi di indagine è stata ricondotta al territorio olandese, dove arrivava dal Sud America, veniva trasportata in Italia con l’impiego di corrieri stranieri a bordo di autovetture con targhe francesi e tedesche, provviste di vani realizzati ad hoc per il trasporto di ingenti partite di stupefacente, con un quantitativo importato stimabile – grazie ai riscontri investigativi – di oltre 100 chilogrammi.

Già nel corso delle indagini erano stati effettuati arresti in flagranza di 15 corrieri nelle province di Bergamo, Parma e Brescia, dove tra l’altro fu scoperta una raffineria nel comune di Pontoglio (Bs), il sequestro complessivo di 24 chilogrammi di cocaina, mezzo chilo di eroina, 1 pistola e contanti per oltre 300.000 mila euro.