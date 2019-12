Campionati studenteschi bergamaschi, il via con la corsa campestre

Le gare di corsa campestre danno il via ufficiale ai campionati studenteschi 2019/2020, organizzati dalla Governance provinciale dello sport a scuola: l’Ufficio Scolastico Territoriale di Bergamo con il proprio Ufficio di educazione fisica e sportiva, in collaborazione con Sport e Salute S.p.A., il Comitato Italiano Paralimpico, con le Federazioni riconosciute dal CONI e le società sportive. Studenti e studentesse delle scuole secondarie di primo grado e delle secondarie di secondo grado gareggeranno in varie discipline sportive, individuali e a squadre.

“La pratica motoria a scuola rappresenta un grande valore per l’inclusione, da favorire per la formazione integrale della persona e del buon cittadino, la promozione di un sano stile di vita, e come deterrente a forme di bullismo e cyberbullismo – sottolinea Patrizia Graziani, dirigente dell’Ufficio Scolastico Territoriale di Bergamo – Al di là quindi dei risultati, è motivo di grande soddisfazione constatare che i campionati studenteschi ottengono sempre un buon riscontro di partecipazione e coinvolgimento degli istituti bergamaschi”.

“L’anno scorso a livello provinciale abbiamo coinvolto nelle varie manifestazioni sportive, considerando anche quelle in aggiunta ai campionati, ben 15.274 studentesse e studenti delle scuole bergamasche – precisa la docente Simonetta Cavallone – Lo sport scolastico mira a incrementare la pratica sportiva, fornisce opportunità, sviluppa competenze educative; rappresenta il vettore ideale per diffondere valori come la salute, il comportamento sociale, l’equità, l’uguaglianza e la comprensione reciproca’’.

Le fasi provinciali dei campionati hanno interessato la corsa campestre e l’atletica su pista, lo sci nordico, sci alpino e snowboard, nuoto, scacchi, pallavolo, calcio, corsa di orientamento, badminton, baseball, rugby, arrampicata sportiva, pallacanestro, tennis tavolo, ultimate frisbee palla tamburello e duathlon.

Per le fasi provinciali dei campionati studenteschi di corsa campestre, il fischio d’inizio è martedì 10 dicembre con ritrovo alle 9.15 al Centro Sportivo Comunale in via Manzoni a Bolgare per le scuole secondarie di secondo grado.

Mercoledì 11 dicembre, sempre dalle 9.15 a Bolgare, si svolgono le fasi provinciali dei campionati studenteschi di corsa campestre per le scuole secondarie di primo grado che hanno già partecipato alle fasi di qualificazione svoltesi a Bergamo, Clusone, Bagnatica, Treviglio e Brembate Sopra con il coinvolgimento di 1.952 studenti.

Siti di riferimento: http://bergamo.istruzione.lombardia.gov.it – www.educazionefisicabergamo.it