Campionati Europei di cross, argento a squadre per Sebastiano Parolini

Si è tinta d’argento la mattinata dell’Immacolata per Sebastiano Parolini.

Il 21enne di Gandino è salito sul secondo gradino del podio dei Campionati Europei di Cross svoltisi a Lisbona.

Diciassettesimo al traguardo, il portacolori del Gruppo Alpinistico Vertovese ha impostato la propria competizione in rimonta concludendo le proprie fatiche in 25’11” e conducendo così l’Italia alla piazza d’onore nella classifica a squadre Under 23.

“Non potevo chiedere di meglio – ha confessato il giovane bergamasco dopo l’arrivo -. Ero in agonia, ma continuavo a dirmi ‘Dai che siamo a medaglia !’”

In campo femminile niente medaglia per Gaia Colli (Atletica Valle Brembana), trentasettesima in 22’47”, un risultato che non ha permesso alle azzurre di andare oltre l’ottavo posto a squadre.

Foto Colombo/FIDAL