Atalanta, anticipi e posticipi di gennaio: il Parma all’Epifania, l’inter sabato 11

Sono stati resi pubblici date e orari dei match post-natalizi, i primi del 2020.

L’Atalanta sarà in campo nel giorno dell’Epifania, lunedì 6 gennaio, alle 15. Poi due anticipi al sabato sera, con Inter e Torino (entrambi in trasferta), e un posticipo, il lunedì sera in casa con la Spal.

Nel mese di gennaio i ragazzi di Gasperini non giocheranno nemmeno un match la domenica.

Ecco i primi cinque match del 2020 dell’Atalanta:

Lunedì 6 gennaio ore 15: ATALANTA–PARMA

Sabato 11 gennaio ore 20,45: INTER–ATALANTA

Lunedì 20 gennaio ore 20,45: ATALANTA–SPAL

Sabato 25 gennaio ore 20,45: TORINO–ATALANTA

Domenica 2 febbraio ore 15: ATALANTA–GENOA