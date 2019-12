A Villongo l’ultimo saluto a Veronica, il parroco: “Stiamo vicini alla famiglia”

Era gremita lunedì pomeriggio la parrocchia di Sant’Alessandro a Villongo per il funerale di Veronica Cadei, la studentessa 19enne morta per un’infezione generalizzata fulminante denominata sepsi.

Tanti parenti e amici della studentessa universitaria deceduta martedì mattina agli Spedali civili di Brescia. In prima fila i genitori, papà Paolo e mamma Debora Poli, e la sorella di 16 anni Nicoletta, con i quali la giovane viveva in via Maroncelli a Villongo.

All’ingresso in chiesa il parroco, don Alessandro Beghini, dopo aver abbracciato la mamma Debora in lacrime, ha chiesto a tutti di stare vicino ai familiari in questi giorni di dolore.

Veronica lunedì pomeriggio era in università, dove stava regolarmente seguendo le lezioni. Improvvisamente ha iniziato a sentirsi male. Un compagno, Federico, ringraziato in chiesa da don Stefano, l’ha accompagnata al Pronto soccorso degli Spedali, dove i sanitari hanno deciso di ricoverarla, vista la febbre alta. Le sue condizioni si sono poi aggravate, fino al decesso.