Torre Boldone: il dramma dei gemellini, lui muore, lei in ospedale

I Nas hanno avviato accertamenti per capire cosa sia successo ai due gemellini di appena cinque mesi ricoverati d’urgenza al Papa Giovanni di Bergamo.

Uno dei due fratellini, il maschietto, Zakaria, non ce l’ha fatta ed è morto in ospedale poco dopo il ricovero, la sorellina non sembra in condizioni critiche.

Una tragedia per la famiglia di Torre Boldone: è stato il papa ad accorgersi che i due bimbi stavano male, avevano difficoltà respiratorie e febbre alta. Li ha fatti portare immediatamente in ospedale in ambulanza.

Cosa sia successo e perché lo stabilirà l’autopsia in programma per lunedì, intanto la Procura di Bergamo ha aperto un fascicolo.