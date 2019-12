Il primo weekend di dicembre si sta per concludere dopo un sabato sera caratterizzato a Bergamo e in provincia da tramonti spettacolari. Francesco Costa ci spiega cosa succederà nelle prossime ore e nei prossimi giorni con il bollettino del Centro Meteo Lombardo

ANALISI GENERALE

Permangono condizioni di tempo stabile sulla Lombardia, seppur con diversi passaggi nuvolosi. A seguire, con l’inizio della prossima settimana sono attese correnti più fredde di matrice artica che porteranno qualche precipitazione sui crinali alpini di confine e un probabile episodio di foehn.

Domenica 8 dicembre 2019

Tempo Previsto: al mattino in prevalenza soleggiato quasi ovunque, eccetto su medio-bassa pianura dove il cielo sarà coperto o molto nuvoloso per nubi basse. Nel pomeriggio frequenti velature per il passaggio di nubi medio-alte su Alpi, Prealpi e alte pianure; su medio-basse pianure molto nuvoloso o coperto, in ragione della persistenza delle nubi basse. In serata cielo molto nuvoloso o coperto ovunque con qualche sporadica debole pioviggine possibile sulle zone pianeggianti.

Temperature: minime stazionarie e comprese tra 0 e 4°C, massime in lieve calo e comprese tra 8°/10°C in pianura.

Lunedì 9 dicembre 2019

Tempo Previsto: alla notte qualche fiocco di neve sui crinali alpini di confine, cieli nuvolosi o coperti altrove ma senza fenomeni; già dal primo mattino tendenza ad ampie schiarite con cieli tendenti, col passare delle ore, al soleggiato quasi ovunque salvo sulle pianure orientali, in particolare Bresciano e Mantovano, ove persisteranno condizioni di cielo molto nuvoloso o coperto, con possibili deboli piovaschi, in esaurimento entro la mattinata. Nel pomeriggio in prevalenza soleggiato con qualche velatura, a causa del transito di nubi alte. Nella sera-notte in prevalenza cieli poco nuvolosi in pianura, nuvolosità variabile a tratti compatta su Alpi e Prealpi centro-orientali e al confine con la Svizzera con deboli nevicate sulle zone di confine (contea di Livigno, Val Malenco e Val Chiavenna) al di sopra dei 1100-1400 metri.

Temperature: minime in aumento e comprese tra 4 e 7°C, massime comprese tra 7 e 11°C ma con possibili valori più elevati nelle zone più soggette al favonio.

Martedì 10 dicembre 2019

Tempo Previsto: prevalenza di cieli sereni, salvo qualche nube sui rilievi alpini.

Temperature: minime in lieve calo e comprese tra 3 e 6°C (ma con valori più elevati nelle zone più soggette al favonio), massime in aumento e comprese in pianura tra 10 e 13°C.