Il tributo de “La grande storia” a Liliana Segre: la tv dell’8 dicembre

Per la prima serata in tv, domenica 8 dicembre alle 21.25 andrà in onda una puntata speciale de “La grande storia” dal titolo “Vittime e carnefici”.

Sarà un tributo a Liliana Segre, senatrice a vita. Una famiglia normale, un’infanzia felice. La scuola, le amiche. Poi, all’improvviso, tutto cambia. Perché ebrea. Allora cominciano le discriminazioni, la clandestinità, la fuga, l’arresto, l’orrore. Una vita esemplare. Un ricordo toccante. La voglia, la necessità di non dimenticare ma sempre senza rancore, senza odio.

Su RaiDue alle 21.05 l’appuntamento è con “Che tempo che fa”, il programma di interviste condotto da Fabio Fazio.

Tra gli ospiti di stasera ci sarà la regista cinematografica Lina Wertmüller, che lo scorso 27 ottobre negli Stati Uniti ha ricevuto l’Oscar alla Carriera. Di conseguenza ha visto essere apposta la stella con il suo nome sulla leggendaria “Walk of Fame” di Hollywood. Inoltre, nel 1977 è stata la prima regista donna candidata all’Oscar grazie al film Pasqualino Settebellezze, con il quale ha ricevuto anche altre tre candidature.

Nel corso della serata si terrà anche il ricordo della strage di Piazza Fontana, a cinquant’anni da quel tragico avvenimento. Interverranno il presidente della Camera dei Deputati Roberto Fico e Carlo Arnoldi, Presidente dell’“Associazione Piazza Fontana. Con loro Fabio Fazio ricorderà le vittime dell’attentato avvenuto il 12 dicembre 1969 alla Banca Nazionale dell’Agricoltura in Piazza Fontana a Milano. L’associazione di cui Arnoldi è Presidente è nata per unire i familiari e i parenti delle vittime della strage, tra cui suo padre, Giovanni, agricoltore di 42 anni.

Il presidente della Camera dei Deputati Roberto Fico, che il 26 novembre scorso ha ricevuto il premio Borsellino per la legalità, l’impegno sociale e civile, nella commemorazione dello scorso anno ha chiesto scusa a nome dello Stato ai familiari delle vittime di Piazza Fontana.

Su RaiUno alle 21.25 ci sarà la quarta delle sei puntate della fiction “Pezzi unici”, con Sergio Castellitto, Giorgio Panariello e Marco Cocci. Andranno in onda due episodi intitolati “Soldi, droga e rock’n’roll” e “Quella notte sul fiume”. Nel primo, Vanni è convinto di essere vicino alla verità riguardante la scomparsa di suo figlio, che potrebbe essere legata a una partita di droga rubata. Nel secondo, Vanni segue Elia, un ex tossicodipendente amico di suo figlio Lorenzo, nella speranza che il giovane possa fornirgli qualche informazione utile a scoprire la verità.

Canale5 alle 21.20 trasmetterà la quinta delle sei puntate della fiction “Oltre la soglia”, con Gabriella Pession, Giorgio Marchesi, Alessandro Tedeschi e Paolo Briguglia. Tosca deve prendersi cura di Emma, che vive in una casa famiglia da quando purtroppo ha perso entrambi i genitori e che da tempo si è chiusa in un impenetrabile silenzio. Intanto, Marica e Tommaso fuggono dall’ospedale e Di Muro, preoccupato, si mette subito sulle loro tracce.

Su Italia1 alle 21.20 l’appuntamento è con “Le Iene show”, con tante nuove inchieste.

Su La7 alle 20.35 “Non è l’arena”, il programma di attualità condotto da Massimo Giletti.

Per chi preferisse vedere un film, su Rete4 alle 21.25 c’è “The Nice Guys”, con Ryan Gosling e Russell Crowe; su Tv8 alle 20.30 “Spider-Man: Homecoming”; su Canale Nove alle 21.25 “Porgi l’altra guancia”, con Terence Hill e Bud Spencer; e su Rai4 alle 21.15 “A perfect Getaway – Una perfetta via di fuga”, con Milla Jovovich.

Ancora, su Cielo, canale in chiaro di Sky, alle 21.15 “Slow west”, con Michael Fassbender; su La5 alle 21.10 “Natale, è sempre Natale”, con Haylie Duff; e su Iris alle 21 “The millionaire”, con Dev Patel.

Su Rai5 alle 21.15 verrà proposto il documentario “I tesori segreti del Sudafrica”. I Monti Kogelberg, tesori di biodiversità. La catena montuosa del Drakensberg che racchiude l’altopiano dell’Africa meridionale, copre oltre 1000 km di campagna sudafricana. Ha le vette più alte in Africa a sud del Kilimangiaro. Ospita molte creature, ma vivere qui non è un’impresa facile.

Su La7D alle 21.30 sarà la volta del telefilm “Grey’s anatomy”, con Caterina Scorsone , Kelly McCreary e Sara Drew. Andranno in onda quattro episodi intitolati “Chetati anima mia”, “Quel che è dentro”, “Nell’aria stanotte” e “Non fermarti adesso”. Nel primo, Diane, la mamma di Maggie, inizia una lunga lotta contro la malattia. Nel secondo, mentre Meredith e Amelia accompagnano Pierce al cimitero, l’appuntamento fra Nathan e Meredith viene sempre rimandato a causa di qualche imprevisto. Nel terzo, Nathan e Meredith si trovano per caso l’uno accanto all’altra sullo stesso aereo, diretti allo stesso congresso. Nel quarto, Meredith non sa come dire della sua relazione con Nathan a Maggie, così decide di aspettare.

Da segnalare, infine, su Mediaset Extra alle 21.15 “Avanti un altro! Speciale stories”; su Real Time alle 21.10 il reality “Abito da sposa cercasi Palermo”; e su Italia2 alle 21.30 il telefilm “The big bang theory”.