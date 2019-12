Clusone, carabinieri “old style” per presidiare il centro nel weekend dell’Immacolata

Un ritorno al passato che non pare affatto un passo indietro, anzi.

La Compagnia dei Carabinieri di Clusone adotta un “nuovo” strumento di presidio del territorio, in funzione dal weekend dell’Immacolata ed in concomitanza con la Notte Bianca di Clusone e per il periodo delle festività: una pattuglia di Carabinieri della Compagnia “appiedati” per controllare le vie dei centri cittadini nelle ore serali e notturne nei Comuni della propria giurisdizione.

Questa nuova disposizione – che si aggiunge e non si sostituisce alla classica auto del Radiomobile e delle Stazioni – ha un intento ben preciso: avvicinare ulteriormente gli operatori alla gente ed ai commercianti.

I due Carabinieri, presidieranno le zone più sensibili garantendo l’integrità dei luoghi e la sicurezza dei cittadini, rappresentando i valori storici dell’Arma dei Carabinieri.