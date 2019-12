Cade mentre addobba un albero: giovane muore a Castione della Presolana

Tragedia nel pomeriggio di domenica 8 dicembre a Castione della Presolana: un giovane è morto in seguito a una caduta lungo via Cantoniera, poco dopo le 15.30.

Dalle prime informazioni pare che stesse addobbando un albero per il Natale nella zona dell’Hotel Spampatti quando, per cause ancora in fase di accertamento, avrebbe perso l’equilibrio, cadendo da un’altezza di circa 6 metri.

Immediata la richiesta di soccorso, con un’ambulanza, un’automedica e un elicottero alzatosi in volo da Brescia che si sono precipitati sul posto in pochi minuti.

Del caso si stanno occupando i carabinieri della compagnia di Clusone, competenti per territorio.

Seguono aggiornamenti.