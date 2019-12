Ci vuole tanta personalità (o una buona dose di attributi) per recuperare due volte e ribaltare (al 93′!) una partita complicata. E si sapeva, che non poteva essere una passeggiata come col Brescia. E c’era anche molta curiosità di scoprire come si sarebbero confrontati il maestro Gasperini e l’allievo Juric.

È stata una battaglia, ma l’Atalanta ha girato il risultato dalla propria parte, segno che l’abitudine della rimonta è nel Dna della squadra del Gasp: se vogliamo anche l’ultima vittoria a Bergamo, al Gewiss Stadium, 7-1 all’Udinese dopo lo svantaggio iniziale di 0-1. O come alla prima giornata a Ferrara, da 0-2 a 3-2. Ma tante altre partite sono state ‘corrette’ in corsa, dopo una partenza in salita.

di 34 Galleria fotografica Atalanta-Hellas Verona









Stavolta l’episodio che sblocca l’incontro è anche frutto di una svista arbitrale, se è vero che la rimessa laterale che manda in gol Di Carmine avviene mentre un altro giocatore del Verona ha la palla in mano e mentre Palomino, saltato per contendere la palla a Di Carmine, lascia via libera al suo avversario perché tiene in mano una scarpa, dopo averla persa nel contrasto aereo. Però il gol era anche un segnale di un momento di difficoltà: il Verona dell’allievo Juric è una specie di Atalanta, gioca con grande intensità e aggressività e non lascia respirare. I veneti sono un moto perpetuo, anche più dell’Atalanta e non solo Amrabat, che arriva come il ‘nostro’ de Roon dal campionato olandese, dove qualche anno fa erano stati anche rivali.

L’ingresso nel secondo tempo di de Roon ad avvicendare Freuler è l’unica concessione al turnover che Gasp decide in vista della sfida di mercoledì 12 con lo Shakhtar. Anche perchè altri problemi condizionano la formazione, dall’assenza cronica di Zapata all’infortunio (si spera lieve) di Ilicic. E magari lo stesso rendimento di Muriel, implacabile (meno male) dal dischetto del rigore, un po’ meno nell’area gialloblù, a volte quasi abulico.

Priva di alcune delle sue stelle, l’Atalanta si aggrappa alla personalità di squadra. Quella sì, sempre presente anche nelle situazioni più difficili. Gomez dà l’esempio prendendo a pallate il portiere e meriterebbe un gol, che trova invece per la prima volta in Serie A Ruslan Malinovskyi: bellissimo, un siluro all’incrocio dei pali quasi a mandare un segnale ai prossimi rivali dello Skahktar. E poi il terzo gol, costruito dalla coppia Palomino-Toloi e realizzato da Djimsiti (aveva segnato una sola volta l’11 novembre 2018 nel 4-1 all’Inter): tutto prodotto dalla difesa e non è certo un caso strano, per chi è abituato a vedere il gioco dell’Atalanta di Gasperini, con i frequenti inserimenti in avanti di Toloi e il contributo anche degli altri in zona gol.

Alla fine vince l’Atalanta perché ha più qualità di un bel Verona e perché sa essere squadra operaia accettando la battaglia. La squadra di Juric non molla mai, quella del Gasp lo sapete, la vedete, continua a stupire e riesce a far diventare normale una classifica che la vede ancora a più 7 rispetto allo scorso campionato, quando arrivò terza. Un’Atalanta che per sette volte segna almeno tre gol in una partita: nel girone di andata le era riuscito soltanto nella stagione 2018-2019 (la Dea è l’unica squadra in Serie A che non ha mandato in gol giocatori italiani: altro ‘primato’ da sfatare…).

Un’Atalanta che ha dovuto giocare le prime due partite in casa a Parma e chissà quanti punti avrebbe guadagnato in più, al Gewiss Stadium, invece che uno solo con la Fiorentina che ritroverà avversaria in Coppa Italia. Ora la Roma è più vicina, l’impresa di giornata è della Lazio che batte la Juve, domani si vedrà il Cagliari. Ma a Bologna e col Milan la striscia positiva dell’Atalanta può continuare e a quel punto la classifica avrà un significato forte. Dopo la Champions…