Villaggi e mercatini natalizi, ruota, pattini e… il week-end young in Bergamasca

Concerti, feste e spettacoli: in Bergamo e provincia sono tante le iniziative organizzate nel week-end per i giovani. Tra gli appuntamenti spiccano villaggi e mercatini natalizi, la pista di pattinaggio in piazza della Libertà, la ruota panoramica in piazza Matteotti e molto altro ancora.

Ecco tutti gli eventi! E buon divertimento.

BERGAMO

VENERDI’ 6 DICEMBRE

– In piazzale Alpini torna il “Villaggio di Natale”

– “Christmas village”, in piazza Dante tornano i mercatini di Natale

– In piazza della Libertà torna la pista di pattinaggio

– A Bergamo il Natale con la ruota panoramica e tanti eventi

SABATO 7 DICEMBRE

– “A Christmas Carol”, al Creberg in scena Roberto Ciufoli

DOMENICA 8 DICEMBRE

– Visita alla scoperta delle Mura

– Dori Ghezzi e Giorgio Cordini ricordando De André: chiesa piena

ARCENE

– Mercatino solidale di Natale ad Arcene

BIANZANO

– Mercatino natalizio a Bianzano

BREMBATE DI SOPRA

– “Salva Babbo Natale”, originale escape game a Brembate di Sopra

BRUMANO

– A Brumano villaggio incantato del Natale

CALUSCO D’ADDA

– Concerto gospel a Calusco

CASAZZA

– “Aspettando Santa Lucia” a Casazza

CASNIGO

– “Dolce Natale” a Casnigo

CASTIONE DELLA PRESOLANA

– Mercatini di Natale a Castione della Presolana: ecco le date

CAZZANO SANT’ANDREA

– “Villaggio di Babbo Natale” a Cazzano Sant’Andrea

COLERE

– “Villaggio di Natale” a Colere

CORNALBA

– Mercatini di Natale a Cornalba

GAVERINA TERME

– Concerto di Natale a Gaverina Terme

GORNO

– Visita alla scoperta delle miniere di Gorno

GROMO

– A Gromo riapre la casa bergamasca di Babbo Natale

GRONE

– “Magia del Natale” a Grone

LOVERE

– Concerto natalizio a Lovere

MAPELLO

– A Mapello tanti eventi in vista delle festività natalizie

ONORE

– “Onore, Magic Christmas”, giornata fra mercatini e animazione

PALAZZAGO

– Mercatini di Natale a Gromlongo di Palazzago

PREDORE

– Mercatini di Natale a Predore

RANZANICO

– Concerto natalizio a Ranzanico

– Mercatini di Natale a Ranzanico

SARNICO

– Mercatini di Natale a Sarnico

SCANZOROSCIATE

– “Villaggio di Natale” a Scanzorosciate

SELVINO

– A Selvino mercatini dei creativi dell’Altopiano

– “Casa di Babbo Natale” sul monte Purito

SERIATE

– “Gli Ambulanti di Forte dei Marmi” a Seriate

– A Seriate torna “Santa Lucia, la più bella delle tradizioni”

SOTTO IL MONTE GIOVANNI XXIII

– “Secondo Orfea: quando l’amore fa miracoli”

TREVIGLIO

– “Natale in fattoria” alla Cascina Pezzoli

– “Banchetti di Natale” a Treviglio

– Tae Teatro a Treviglio nella giornata contro la violenza sulle Donne

ZOGNO

– Mercatini di Natale a Zogno