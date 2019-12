Val Brembana, patente scaduta da 5 anni: moto sequestrata a un uomo

Nell’ambito delle attività finalizzate alla prevenzione e alla repressione dei reati in genere, in particolare contro il patrimonio e alle stragi stradali, i militari della Compagnia Carabinieri di

Zogno, con l’impiego di militari dei vari reparti dell’Arma disseminati sul territorio, hanno eseguito un servizio coordinato di controllo in tutto il territorio della Valle Brembana, controllando numerose persone e veicoli in transito.

In particolare, sono stati controllati numerosi veicoli e persone in transito, alcune delle quali sono state sottoposte a perquisizione ai sensi della normativa in vigore. L’attività, incentrata sullo svolgimento in contemporanea di più posti di controllo, ha consentito di identificare circa 90 persone e 40 mezzi, 15 delle quali di interesse operativo per precedenti specifici per reati di tipo predatorio o inerenti lo spaccio di sostanze stupefacenti, determinando, inoltre, il ritiro della patente per 4 persone: due ragazzi di 22 e 24 anni rispettivamente residenti a San Pellegrino Terme e a Villa d’Adda, sono stati trovati alla guida delle proprie auto con un tasso alcolemico di 1,12g/l, e di 1,01 g/l, un uomo, sempre residente a Villa d’Adda, è stato trovato 2,11 g/l, ben 4 volte oltre il limite consentito.

Un uomo marocchino di 63 anni invece è stato trovato alla guida della propria auto, una Volkswagen Passat già confiscata lo scorso gennaio: anche per lui è scattato il ritiro immediato della patente di guida.

Due i mezzi sequestrati: un uomo di 43 anni, con la patente scaduta da 5 anni, è stato trovato a bordo della propria moto risultata priva di revisione e assicurazione, e un ragazzo di 28 anni originario della Costa d’Avorio controllato alla guida della propria auto priva di assicurazione.

L’iniziativa rientra in una più ampia attività di vigilanza sul territorio e di contrasto alla specifica criminalità di tipo predatorio pianificata dai Carabinieri, che, nel corso delle prossime settimane, proseguiranno l’azione di contrasto nell’ambito dell’intero territorio provinciale.