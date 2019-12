L’allievo Juric sfida il maestro Gasp: ma l’Atalanta non può inciampare sul Verona

Dopo la facile vittoria ottenuta nel derby disputato a Brescia, l’Atalanta ritorna tra le mura amiche per affrontare nell’anticipo del sabato pomeriggio l’Hellas Verona.

Si tratta di una partita tutt’altro che agevole per la Dea, perché la compagine di Juric sta disputando un ottimo campionato, tanto che si trova al nono posto della graduatoria con 18 punti frutto di ben 5 vittorie e 3 pareggi. Anche nell’ultimo match contro la Roma gli scaligeri, pur uscendo sconfitti, hanno giocato alla pari con i più quotati avversari, senza assolutamente demeritare.

Gli uomini del mister croato hanno finora saputo far fruttare al meglio le pochissime reti segnate (solo 12), mantenendo nel contempo ben chiusa la saracinesca, visto che la difesa gialloblu è una delle meno perforate del torneo (14 gol subiti).

Il presidente veronese Setti ha costruito una formazione quadrata, senza la presenza di alcun nome altisonante, ma cercando di aggiungere all’ossatura della squadra che aveva meritatamente conquistato la promozione in serie A alcuni innesti importanti. In tal senso sono arrivati in Veneto il giovane centrocampista Verre (prestito dalla Samp), l’attaccante polacco Stępiński acquistato dai cugini del Chievo e l’atalantino Matteo Pessina, che poco spazio aveva avuto in casa nerazzurra. Soprattutto quest’ultimo giocatore sta dimostrando che la scelta di cercare spazio lontano da Bergamo è stata per lui positiva, tanto che in questo torneo ha già realizzato due reti.

E poi la panchina è stata affidata a quell’Ivan Juric che a mio avviso ha sempre fatto bene ovunque abbia allenato. Si tratta peraltro di un “allievo” del Gasp dal quale ha appreso tutti i segreti e che pertanto conosce alla perfezione pregi e difetti del modo con il quale il mister di Grugliasco fa giocare la sua squadra.

Nonostante quanto scritto, la Dea non può permettersi di farsi spaventare dalla seppur ottima formazione gialloblu, anche perché deve necessariamente continuare la rincorsa alle primissime posizioni in classifica e le squadre che la precedono non paiono avere alcuna intenzione di farsi raggiungere. Mi riferisco soprattutto a Lazio, Roma e al sorprendente Cagliari che sembra inarrestabile.

La classifica sembra essersi spaccata in due tronconi, se è vero che tra l’Atalanta, sesta in graduatoria, e la settima (il Napoli in crisi) si è creato un solco di ben 5 punti che evidenzia abbastanza chiaramente le squadre che dovrebbero puntare all’Europa.

Eppure qualche nota negativa c’è. Infatti ancora una volta la formazione di Gasperini dovrà fare a meno di Duvan Zapata, il cui malanno sta diventando davvero un mistero. Questione psicologica o c’è sotto qualcosa d’altro? Qualche voce strana in settimana è circolata ma tutti i tifosi nerazzurri credo stiano facendo finta di non averla sentita. Staremo a vedere.

Vero che l’assenza del colombiano non deve diventare un alibi, ma è innegabile che senza il suo bomber principe l’attacco nerazzurro non ha pedine di rimpiazzo della stessa caratura. E se Gomez e compagni vogliono puntare davvero nuovamente ad un posto Champions, le reti del panterone serviranno eccome.

Dominio nerazzurro nei 19 precedenti disputati a Bergamo in serie A: 10 vittorie contro le sole 2 sconfitte e 7 pareggi. Tenendo conto anche delle partite giocate al Bentegodi, nel totale delle 38 sfide il bilancio è più equilibrato, con l’Atalanta in leggero vantaggio (15 vittorie a 13, a fronte di 10 pareggi).

L’ultima vittoria nerazzurra risale al torneo 2017/2018 e fu un netto 3 a 0 per le reti di Freuler, Ilicic e Kurtic. Il più recente pareggio è quello del torneo 2015-2016: una rete di Moralez all’89esimo illuse i nerazzurri che vennero raggiunti all’ultimo respiro da Pisano. Nella stagione 2013-2014 ci fu l’ultimo successo esterno per l’Hellas: i gialloblù andarono in gol con Donati e Toni, per poi subire nel finale la rete del definitivo 1 a 2 del Tanque Denis. La gara più ricca di reti fu il 5 a 2 del lontano 1968-1969, grazie anche alla tripletta del Gringo Clerici.

Ma la partita che nessuno scaligero si potrà mai scordare fu l’1 a 1 del torneo 1984-1985: la rete di Perico ed il pareggio di Elkjaer consentirono alla Dea di raggiungere la salvezza, ma soprattutto alla squadra di mister Bagnoli di laurearsi per la prima e unica volta Campione d’Italia.

Nella difesa della Dea torna a disposizione Toloi, e sulla fascia destra dovrebbe rivedersi a Hateboer. Complice la stupenda prestazione di sabato scorso, Pasalic dovrebbe schierarsi titolare a danno di de Roon, peraltro dolorante al ginocchio. In attacco Gomez potrebbe rifiatare in ottica Champions: in questo caso sarebbe Malinovskyi a supportare Ilicic e Muriel.

In casa gialloblu problemi fisici per Salcedo, per cui in attacco dovrebbe giocare Di Carmine con Zaccagni e Verre a supporto. In mezzo al campo potrebbe rivedersi Veloso dal primo minuto, in questo caso possibile che venga relegato in panchina Pessina. Squalificato Gunther occasione per Dawidowicz al centro della retroguardia.

Diversi gli ex della gara: con la casacca gialloblu troviamo Matteo Pessina (un campionato a Bergamo con 12 presenze), Giampaolo Pazzini (51 maglie nerazzurre con 12 reti) e Boris Radunovic (estremo difensore di proprietà nerazzurra in prestito al Verona che a Bergamo è sceso in campo in una sola occasione). In maglia nerazzurra c’è Pierluigi Gollini che, giovanissimo, ha difeso per 29 volte la porta veronese durante due campionati.

Perché Hellas? Tutto partì dalla fondazione avvenuta nel lontano 1903 da parte di un gruppo di studenti del liceo classico Scipione Maffei, che accolse la proposta dell’insegnante di greco professor Decio Corubolo di dare alla squadra questo nome proprio per ricordare l’antica Ellade.

Il suo nome ha dunque un suono antico, ma venendo ai tempi nostri oggi ciò che conta è che la suonata sia a favore della Dea.