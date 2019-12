La finale dello Zecchino d’oro o i segreti di Venezia? La tv del 7 dicembre

Per la prima serata in tv, sabato 7 dicembre su RaiUno alle 21.30 andrà in onda la serata finale del Festival musicale per bambini del 62° Zecchino d’oro. In diretta dall’Arena di Casalecchio di Reno (Bologna). Conducono Carlo Conti e Antonella Clerici che per la prima volta è allo “Zecchino”, La direzione musicale è del maestro Peppe Vessicchio, il Coro dell’Antoniano è diretto da Sabrina Simoni e la regia è di Maurizio Pagnussat.

Su RaiTre alle 21.45 l’appuntamento è con la terza delle quattro puntate del documentario “Città segrete” intitolata “Venezia”. Dopo Mosca e Vienna, Corrado Augias fa tappa a Venezia.

Una città divisa non solo tra Occidente e Oriente, ma anche tra terra e acqua, una caratteristica che per secoli è stata la sua forza e che le ha permesso di regnare su un vasto territorio. Oggi, purtroppo, Venezia è minacciata dal cambiamento del clima e dalle negligenze degli uomini. Dopo i giorni dell’emergenza, con le foto dell’acqua alta che hanno fatto il giro del mondo, Augias torna a parlare delle bellezze e degli incanti della “Serenissima”, una città unica al mondo. Si andrà alla scoperta delle calli, dei campi, dei canali, dei monumenti, delle opere d’arte e dei segreti di Venezia. Un racconto di luoghi indimenticabili e misteriosi, narrato attraverso una galleria di storie e personaggi del passato e del presente, tra cui Giacomo Casanova, Tiziano Vecellio e Raul Gardini.

Su RaiDue alle 21.05 ci sarà il telefilm “Ncis”, con Rocky Carroll. Andrà in onda l’episodio intitolato “Appuntamento col destino”: durante una serata trascorsa con Delilah in un locale, Jaqueline percepisce la voce inconfondibile di Masahun, l’uomo che l’aveva tenuta prigioniera in Afghanistan. In preda alla rabbia lo aggredisce, ma lui riesce a fuggire. Vance scopre poi che il terrorista si fa passare per un benefattore e che gode della protezione dall’ambasciata britannica.

Su Canale5 alle 21.20 l’ottava puntata di “Tu si que vales”, condotta da Belen Rodriguez, affiancata da Alessio Sakara e Martin Castrogiovanni.

Su La7 alle 21.15 Atlantide – Storie di uomini e di mondi presenta il film “U.S.A. contro John Lennon”, con John Lennon.

Immagini, testimonianze e documenti inediti sugli ultimi dieci anni di vita di John Lennon, dallo scioglimento dei Beatles fino alla sua scomparsa, e sul suo impegno sociale e politico insieme alla moglie Yoko Ono, poco apprezzato dal capo dell’Fbi J. Edgar Hoover che lo spiò per conto del presidente Nixon.

Per chi preferisse vedere un film, su Rete4 alle 21.25 c’è “Il padrino – Parte III”, con Al Paino; su Italia1 alle 21.25 “La Bella e la Bestia”, con Vincent Cassell e Léa Seydoux; su Tv8 alle 20.30 “Spider-Man: Homecoming”; e su Canale Nove alle 21.25 “The Double”, con Richard Gere.

Ancora, su Cielo, canale in chiaro di Sky, alle 21.15 “L’infermiera”, con Katja Bienert; su La5 alle 21.10 “Ti va di ballare?”, con Antonio Banderas; su Iris alle 21 “John Q.”, con Denzel Washington; e su Italia2 alle 21.30 “Virtual storm”.

Spazio al teatro su Rai5 dove alle 21.15 andrà in scena lo spettacolo “Nati in casa”, di e con Giuliana Musso.

La storia di una donna levatrice in un paese della provincia del nord-est italiano ancora rurale, raccolta attraverso molte interviste e disegnata tracciando linee semplici tra un aneddoto e l’altro.

Su La7D alle 21.30 sarà la volta del telefilm “Little murder by Agatha Christie”, con Blandine Bellavoire e Samuel Labarthe. Andranno in onda due episodi intitolati “A carte scoperte” e “Il crimine non paga”. Nel primo, il commissario Laurence e Alice sono invitati a una cena che riguarda alcuni casi insoluti e un ospite viene ucciso, e ognuno è sospettato , anche lo stesso sovrintendente. Nel secondo, Alice viene mandata sotto copertura in un locale in cui è stata uccisa una cameriera.

Da segnalare, infine, su Rai4 alle 21.10 il telefilm “Narcos”, con Wagner Moura e Pedro Pascal; su Mediaset Extra alle 21.15 la replica de “Le Iene show”; e su Real Time alle 21.10 il reality show “Vite al limite”.