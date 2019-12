Impresa Percassi, 84 milioni per nuove commesse tra cui l’hotel Sheraton a Milano

L’opera più prestigiosa attualmente in costruzione è il Bocconi Urban Campus a Milano: un contratto da 54 milioni a cui l’Impresa Percassi partecipa per circa due terzi in joint venture con Grassi & Crespi.

Il dettaglio è contenuto nel Rapporto 2019 della società di ricerca Guamari che mette in fila le migliori 50 imprese italiane dell’edilizia privata classificate per valore della produzione. Nella classifica, che è stata redatta da questionari compilati dalle imprese che hanno accettato di partecipare all’indagine, mancano una dozzina di società che, per riservatezza, hanno preferito non fornire le informazioni aggiuntive rispetto ai dati di bilancio ufficiali.

In cima alla classifica c’è Rizzani de Eccher con 437,2 milioni di euro di ricavi che nel 2018 sono arrivati dall’edilizia privata contro un totale di 937,3 milioni di valore della produzione complessiva. Seguono Pizzarotti con 298 milioni di euro di edilizia su un 1,3 miliardi complessivi e poi CMB con 214 milioni su un totale di 475 milioni. Delle 50 imprese esaminate, 16 dichiarano di aver realizzato tutto il fatturato del 2018 in edilizia privata.

L’impresa Percassi, che dal giugno 2018 è partecipata al 40% dalla Polifin, holding di partecipazioni che fa capo a Domenico Bosatelli e che controlla, tra le altre, Gewiss spa e Grupedil spa, chiude l’esercizio 2018 con ricavi che sfiorano i 67 milioni di euro, “un leggero calo del fatturato civilistico (del 2,4 percento) -si legge nel rapporto- rispetto al picco raggiunto nel 2017, più che triplicato in quattro anni, a tutt’oggi senza attività all’estero”.

Nel dettaglio: “L’impresa opera esclusivamente nell’edilizia privata (per l’87 percento per conto terzi): nel 2018 il settore ricettivo vale il 35 percento (era appena il 9 percento nei due anni precedenti), il terziario il 33 percento (dopo aver toccato il 72 percento nel 2017), il residenziale il 14 percento (contro il 40 percento di due anni prima) e l’industriale il 12 percento. Il nuovo domina sulla ristrutturazione con il 72 percento”.

“Nel 2018 – continua il rapporto – la redditività vede da una parte crescere l’ebitda del 10,6 per cento, dall’altra ebit e utile netto ridursi rispettivamente del 15,9 percento e 32 percento dopo essere cresciuti costantemente nel triennio precedente. L’indebitamento finanziario netto, dopo tre anni di riduzioni, sale del 75,9 per cento per i molti investimenti effettuati in un’ambiziosa crescita e diversificazione e non è pienamente coperto dal patrimonio netto, pur triplicato nell’ultimo esercizio”.

Il portafoglio ordini dell’impresa Percassi “si sviluppa del 13,8 percento, arricchito da 84 milioni di nuove commesse tra cui: l’Energy Park di Vimercate, centro direzionale progettato da Garretti Associati e Lombardini22 e l’Hotel Sheraton di Milano San Siro“.

L’impresa Percassi “aumenta l’organico per il terzo anno consecutivo – conclude il rapporto – passando dalle 40 unità del 2015 alle 68 del 2018, con un costo del personale quasi raddoppiato nel periodo”.