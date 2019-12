Clusone, 700 coperte sulla facciata del Conad: in vendita per beneficenza

La grande coperta di Clusone è pronta: la facciata del supermercato Conad, lungo Viale Gusmini, è completamente ricoperta.

Al lavoro moltissimi volontari: la coperta benefica è composta da 700 coperte, un record, realizzate a mano da sarte clusonesi e non solo.

È tutti pronto, quindi, per l’inaugurazione che è fissata per le 15 di sabato 7 dicembre. Le coperte sono in vendita e il ricavato delle donazioni sarà destinato al progetto “Dopo di noi” in modo da poter preparare un appartamento per i ragazzi diversamente abili nel quale verranno aiutati da educatori ed accompagnatori ad autogestirsi.

L’evento è stato promosso da Fanny Stefania Franchina, Lory Brasi e dal comitato Tutti per tutti del presidente Massimo Percassi. Preziosa la collaborazione del Patronato San Vincenzo e dei Servizi Sociali di Clusone.