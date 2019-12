Atalanta-Hellas Verona, la diretta del match

C’è Muriel dall’inizio, insieme a Gomez e Ilicic. Solo panchina per Malinovskyi. Sono queste le scelte iniziali compiute da mister Gasperini per Atalanta-Hellas Verona, match valido per la 15^ giornata di A.

Niente turn-over, quindi, in vista della decisiva sfida di mercoledì con lo Shakhtar Donetsk.

La nostra diretta del match

Il secondo tempo

64′- MURIEL NON SBAGLIA: PAREGGIO DELL’ATALANTA!!

62′- Castagne steso in area, dopo un controllo al Var Valeri assegna il calcio di rigore!

57′- Ancora Di Carmine, torna in vantaggio l’Hellas Verona: contropiede perfetto dei gialloblu.

54′- Secondo cambio per il Gasp: dentro de Roon, fuori Freuler.

45′- Si riparte. Juric inserisce Empereur al posto di Bocchetti.

Il primo tempo

47′- Il primo tempo finisce qua: 1-1 tra Atalanta e Hellas.

45′- Ci saranno 2′ di recupero.

44′- MALINOVSKYI!!!!! PAREGGIO DELL’ATALANTA! Gran sinistro da fuori per l’ucraino con la palla che s’infila sotto al sette!

39′- Gomez da fuori, para Silvestri!

35′- Sinistro di Hateboer su cross basso di Castagne, palla in curva! Poteva essere una grande occasione.

31′- Veloso duro su Gomez: giallo anche per lui.

28′- Cambia Gasperini: fuori Ilicic, al suo posto Malinovskyi.

25′- Ilicic si ferma e si tocca il muscolo della gamba. C’è preoccupazione.

24′- Proteste nerazzurre sul gol dell’Hellas: al momento della rimessa di Rrahmani c’erano due palloni in campo.

23′- Di Carmine porta in vantaggio l’Hellas Verona! Dormita della difesa nerazzurra sulla rimessa laterale di Rrahmani, palla che arriva a Di Carmine che non ci pensa due volte e batte Gollini.

19′- Brutto scontro Pessina-Hateboer, con l’olandese entrato in netto ritardo: ammonito.

18′- Tiro-cross di Ilicic, Bocchetti mette in corner.

10′- Muriel! Prima grande occasione del match per l’Atalanta! Il colombiano spara addosso a Silvestri una palla che Bocchetti e Rrahmani gli avevano regalato con un rinvio maldestro.

1′- Si parte al Gewiss Stadium!

Le formazioni ufficiali

ATALANTA: Gollini; Toloi, Djimsiti, Palomino; Hateboer, Pasalic, Freuler, Castagne; Ilicic, Gomez, Muriel. All. Gasperini.

HELLAS VERONA: Silvestri; Rrahmani, Dawidowicz, Bocchetti; Faraoni, Amrabat, Veloso, Lazovic; Pessina, Zaccagni, Di Carmine. All. Juric.