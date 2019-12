Alzano, trova portafoglio con 2500 euro e lo restituisce: “Non voglio ricompense”

“Non ho bisogno di ricompense o ringraziamenti, è semplicemente ciò ho insegnato ai miei figli”. Pronunciando queste parole sabato mattina una donna si è presentata al Comando di Polizia Locale di Alzano Lombardo per consegnare un portafoglio contenente 2.500 euro.

La donna non ha voluto lasciare le proprie generalità, dicendo solamente: “Non ho bisogno di ricompense o ringraziamenti, è semplicemente ciò che ho insegnato ai miei figli”.

Il proprietario ha ringraziato di cuore, rendendosi comunque disponibile alla ricompensa.

L’episodio è stato reso noto dal sindaco Camillo Bertocchi con un post su Facebook: “Questi gesti, che dovrebbero essere la normalità, sono sempre una grande iniezione di fiducia. Comprendo il valore dell’anonimato, ma se mi legge in Facebook, mi piacerebbe conoscerla per ringraziarla di persona per il gesto e lascio anche la mia mail: sindaco@comune.alzano.bg.it”.