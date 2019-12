Tir perde bobina di metallo, il sindaco: “Un’altra tragedia sfiorata”

“Anche stamattina è andata bene! Un camion ha perso una grossa bobina di metallo al semaforo di Caprino e si sono formate lunghe code. Non si può continuare a vivere sperando che non succeda niente, prima o poi accadrà qualcosa di grave e allora sarà troppo tardi” scrive in un post su Facebook il sindaco di Cisano Andrea Previtali, che da anni chiede di accelerare la realizzazione delle varianti per alleggerire il carico di traffico in paese.

“Quante volte ho detto, scritto e richiesto di trovare una soluzione alla viabilità – aggiunge Previtali -. Tutti i cittadini del territorio e che giornalmente percorrono la Bergamo/Lecco si aspettano una soluzione. Qualche passo avanti è stato fatto, ma non basta, serve velocizzare l’iter per i progetti ed i lavori della Lecco/Bergamo”.

A gennaio ci sarà un altro tavolo sulla viabilità: “Noi sindaci del territorio – conclude il primo cittadino – richiederemo un maggiore impegno dalle istituzioni e magari la necessità di mettere un commissario per superare la burocrazia”.