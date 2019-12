Spaccia droga nel bosco: 37enne in manette ad Almenno San Salvatore

Lo stavano tenendo d’occhio da tempo i carabinieri di Almenno San Salvatore. Quell’uomo che spesso si aggirava nella zona boschiva del paese con i propri cani destava più d’un sospetto. Così, nel pomeriggio di giovedì 5 dicembre, l’hanno colto sul fatto “mentre cedeva una dose di cocaina a due ragazzi”, spiegano le forze dell’ordine.

Per questo sono scattate le manette per un 37enne italiano, pregiudicato e disoccupato, residente nella Bergamasca.

Quando l’hanno perquisito i militari gli hanno trovato addosso 39 dosi di cocaina già pronte per la vendita – per un totale di quasi 50 grammi -, 15 grammi di hashsish e circa 600 euro in contanti.

Una volta arrestato l’uomo, i carabinieri sono passati alla perquisizione della sua abitazione, dove hanno trovato altri 10 grammi di cocaina e 10 grammi di marijuana, circa 4mila euro in contanti (ritenuti dalle forze dell’ordine provento dell’attività illecita) e materiale vario per il confezionamento della sostanza stupefacente. Assieme al denaro contante l’uomo aveva, inoltre, alcune stampe di ricevute di versamento sulla propria Postepay: secondo i carabinieri, era lì che il 37enne si faceva versare dagli acquirenti il denaro in cambio di una dose di droga.