Procura di Bergamo, Chiappani in pole per il dopo Mapelli

L’ufficialità ancora non c’è, ma Antonio Angelo Chiappani, 66 anni, dal 2014 a capo degli uffici giudiziari di Lecco, risulterebbe in pole per la procura di Bergamo. Il suo insediamento, nell’ufficio dello scomparso Walter Mapelli, potrebbe avvenire in tarda primavera.

Chiappani, bresciano di Orzinuovi, ha trascorso otto anni nell’antimafia e altrettanti nell’antiterrorismo, con una parentesi ai reati economici. Oltre a lui erano in lizza altri sette nomi per la procura di Bergamo, i cui uffici in piazza Dante sono ora diretti dal procuratore aggiunto Maria Cristina Rota.

Si attende la fumata bianca, pare che il plenum del Csm abbia raggiunto un’intesa a larga maggioranza sul suo nome.