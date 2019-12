Palafrizzoni, stretta sugli orari di due locali in città

Stretta del Comune di Bergamo sugli orari di apertura e chiusura di due esercizi pubblici in città. Per il Gemelli bar ristorante di via Palma il Vecchio e per il locale Mundo Latino di via Baschenis, il sindaco Giorgio Gori tramite ordinanza ha disposto l’apertura non prima delle 6 del mattino e la chiusura entro mezzanotte e mezza.

L’attuale ordinanza ne integra una del luglio 2015 in materia di limitazione dell’orario dei locali “ai sensi del regolamento comunale per la convivenza tra le funzioni residenziali e le attività degli esercizi commerciali”.