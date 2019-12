Mascherine invisibili: la novità dell’ortodonzia per avere un bel sorriso

Per anni, chi ha dovuto ricorrere agli “apparecchi” per raddrizzare o allineare i denti, ha vissuto l’utilizzo di questi strumenti con disagio. Al di là del fastidio o meno che potevano dare, il problema è sempre stato anche di natura estetica: gli apparecchi ortodontici non erano certo belli da vedere.

Nei Centri Implantologici Tramonte, viene riservata molta cura all’aspetto funzionale di avere una dentatura sana e ben allineata. Ma non viene mai trascurato il lato estetico. Ecco quindi che chi ha la necessità di allineare i denti, può oggi evitare problemi d’immagine ricorrendo a una novità dell’ortodonzia moderna: le mascherine trasparenti Invisalign. Con questa nuova soluzione, i pazienti vengono trattati con apparecchi invisibili e trasparenti che valorizzano l’estetica del sorriso.

Come funziona?

Con le mascherine Invisalign si raggiunge l’allineamento ideale dei denti, attraverso un programma costruito in maniera del tutto personalizzata grazie a una serie di aligner quasi invisibili, creati sulla misura dei denti del paziente per offrire il maggior comfort possibile. Man mano che gli aligner vengono sostituiti, ogni due settimane, i denti si spostano gradualmente, settimana dopo settimana, fino a raggiungere la posizione finale prevista. Diversamente dagli apparecchi tradizionali, questa soluzione permette di controllare non solo l’entità del movimento per ciascun aligner, ma anche i tempi. Di conseguenza, per ciascuna fase, solo alcuni denti dovranno spostarsi, come definito dal piano di trattamento Invisalign per quella determinata fase. Il risultato è un sistema di forze efficace, che sposta i denti nella posizione desiderata e prescritta.

Le mascherine sono comode, trasparenti e rimovibili. Questo metodo ortodontico trasforma e rimodella il sorriso senza stravolgere il viso della persona.

Quanto dura il trattamento?

La durata totale dipende dalla complessità del trattamento e generalmente equivale a quella degli apparecchi tradizionali. In genere un trattamento può durare dai 9 ai 24 mesi e la sua durata è determinata dalla decisione del medico e dal piano di cure creato appositamente per il paziente.

È doloroso?

No, anche se, alcune volte, quando viene indossato un nuovo aligner, si avverte un lieve disagio temporaneo per qualche giorno all’inizio di ogni nuova fase del trattamento. Si tratta di una condizione normale che, generalmente, viene descritta come una sensazione di pressione. È segno che gli aligner stanno funzionando e stanno spostando gradualmente i denti verso il risultato finale. Il fastidio sparisce in genere nel giro di un paio di giorni.

Quali sono i vantaggi?

Le mascherine trasparenti sono quasi invisibili e difficilmente qualcuno noterà che la persona li sta indossando. Gli aligner sono rimovibili. A differenza degli apparecchi metallici fissi, con Invisalign il paziente avrà la possibilità di mangiare e bere ciò che desidera durante il trattamento, togliendo semplicemente gli aligner. Inoltre, potrà rimuovere gli aligner per lavare i denti e passare il filo interdentale. Diversamente dagli apparecchi tradizionali fissi, non ci sono bracket (attacchi metallici) o fili metallici.

Nei Centri Implantologici Tramonte vengono proposte le mascherine invisibili Invisalign in ogni caso in cui siano utilizzabili per rimediare a un non idoneo allineamento dei denti. Per raggiungere il risultato di un sorriso sempre sano e bello.