Mandato di cattura internazionale per droga, pluripregiudicato arrestato all’aba

I carabinieri di Dalmine e Treviglio sono entrati in azione all’alba di giovedì 5 dicembre per arrestare E.H., cittadino albanese di 38 anni residente a Verdellino, destinatario di un mandato ci carcerazione europeo emesso dalle Autorità del Belgio per traffico internazionale di stupefacenti.

L’uomo è stato rintracciato a bordo della sua Ford Focus, mentre rincasava nella sua abitazione di via Papa Giovanni XXIII a Verdellino. Nel 2015 l’uomo era già stato denunciato insieme ad altri connazionali per lo spaccio di sostanze stupefacenti: in quell’occasione erano state sequestrate alcune centinaia di grammi di cocaina ed una ingente somma di denaro.

A giugno, l’uomo aveva terminato l’affidamento in prova ai servizi sociali con estinzione della pena disposta dal Tribunale di Sorveglianza di Brescia. Una nuova carcerazione, quindi, che in base a quanto disposto dall’Autorità Giudiziaria del Belgio lo ha portato nuovamente in carcere.