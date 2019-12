La verità di Zapata: “Non ho paura a calciare, ho avuto una piccola ricaduta”

“Zapata? Chiedete ai medici, è a Siviglia e si sta curando, c’è disparità di diagnosi, uno dice che è guarito, l’altro no”.

Parlava così Gian Piero Gasperini a proposito del bomber colombiano nella consueta conferenza della vigilia, nel primo pomeriggio di venerdì 6 dicembre: una situazione poco chiara anche a lui che, come unica certezza, ha avuto solamente l’indisponibilità di Duvan per la sfida di sabato contro l’Hellas Verona.

E allora, tra ipotesi complottistiche e insinuazioni su una presunta fragilità mentale più che fisica, qualche ora più tardi si è fatta largo con prepotenza la verità del diretto interessato.

L’attaccante colombiano si è affidato a una storia Instagram (in italiano e in spagnolo) per spiegare, in poche righe, ciò che sta passando: “In questi giorni ho letto molte cose inesatte sul mio infortunio e vorrei fare chiarezza – ha scritto –. Innanzitutto ci tengo a precisare che non è vero che sono guarito e non sono ancora rientrato perchè ho paura a calciare. La verità è che sfortunatamente ho avuto una piccola ricaduta che ha prolungato i tempi di guarigione, ma sto lavorando per rientrare il prima possibile. Non vedo l’ora di tornare per dare una mano ai miei compagni. Forza Atalanta!”.

L’Atalanta continua ad aspettare il suo bomber.