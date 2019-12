Il freddo è arrivato, come giusto che sia, accompagnato da cieli tersi su Bergamo e la provincia orobica. Stefano Nava ci dice se questa situazione del tempo proseguirà con il bollettino del Centro Meteo Lombardo

ANALISI GENERALE

Un promontorio anticiclonico continua a garantire condizioni di tempo stabile e soleggiato almeno fino a sabato. Dalla seconda parte di domenica l’avvicinarsi di una nuova perturbazione sulla Lombardia porterà ad un aumento della nuvolosità, ma senza fenomeni.

Venerdì 6 dicembre 2019

Tempo Previsto: al mattino in prevalenza soleggiato quasi ovunque, eccetto su bassa pianura ove il cielo sarà molto nuvoloso o coperto per nubi basse o nebbie diffuse in dissoluzione in mattinata. Locali gelate. Nel pomeriggio in prevalenza soleggiato quasi ovunque, nuvoloso su Cremonese e Mantovano. Nella sera-notte cielo sereno o poco nuvoloso quasi ovunque, nuvoloso o molto nuvoloso per nubi basse o nebbie diffuse sulla bassa pianura. Precipitazioni generalmente assenti.

Temperature: minime in lieve calo e comprese tra -1°/2°C localmente inferiori su Valle del Ticino e bassa pianura (dal Pavese al Mantovano), massime in moderato aumento o stazionarie e comprese tra 9°/11°C in pianura.

Sabato 7 dicembre 2019

Tempo Previsto: al mattino in prevalenza soleggiato quasi ovunque, eccetto su medio-bassa pianura dove il cielo sarà coperto o molto nuvoloso per nubi basse. Nebbie diffuse sulla bassa pianura in dissoluzione nel corso della mattinata. Locali gelate. Nel pomeriggio in prevalenza soleggiato ovunque. Nella sera-notte nubi basse o nebbie diffuse sulla bassa pianura, altrove cielo sereno o poco nuvoloso. Precipitazioni generalmente assenti.

Temperature: minime stazionarie e comprese tra 1°/4°C localmente inferiori su Valle del Ticino e bassa pianura (dal Pavese al Mantovano), massime stazionarie e comprese tra 10°/12°C in pianura.

Domenica 8 dicembre 2019

Tempo Previsto: al mattino in prevalenza soleggiato quasi ovunque, eccetto su medio-bassa pianura dove il cielo sarà coperto o molto nuvoloso per nubi basse. Nebbie diffuse e persistenti fino alle prime ore del pomeriggio sulla bassa pianura. Locali gelate. Nel pomeriggio in prevalenza soleggiato con frequenti velature per nubi medio-alte su Alpi e Prealpi, su medio-bassa pianura molto nuvoloso o coperto per nubi basse. Nella sera aumento della nuvolosità su tutta la regione con cielo molto nuvoloso o coperto ovunque. Precipitazioni generalmente assenti.

Temperature: minime stazionarie e comprese tra 1°/4°C localmente inferiori su Valle del Ticino e bassa pianura (dal Pavese al Mantovano), massime in lieve calo e comprese tra 8°/10°C in pianura.