Da Bike Fellas brunch e musica dal vivo

Da Bike Fellas ci si può fermare a leggere e lavorare al computer e guardare lo sport in televisione, è un luogo che fa sentire a casa, un posto dove bere una birra, pranzare e cenare, ci si può prendere del tempo per rilassarsi e fare due chiacchiere con persone che condividono la stessa passione per la bicicletta.

Un’idea nata da un gruppo di ragazzi amanti della bicicletta, del movimento ipnotico delle ruote, del rumore della catena e del profumo di copertoncini nuovi appena spacchettati, Bike Fellas è negozio officina per biciclette mangia e bevi.

Durante il mese di dicembre tutte le Domeniche sarà possibile gustare un ottimo brunch accompagnato da musica dal vivo.

Nella splendida luce dicembrina i ragazzi di Bike Fellas delizieranno le vostre caotiche domeniche pre-natalizie con piatti speciali rubati dalla tradizione anglosassone e nordeuropea: il brunch della domenica, un po’ pranzo un po’ colazione, abitudine proveniente dal mondo anglosassone e che cercano di declinare all’italiana, offrendo un sottofondo sonoro con musica dal vivo per tutta la durata del servizio.

I prossimi appuntamenti Musicali:

DOMENICA 15 Soul Pigiama Live Band

DOMENICA 22 Michele Dallago Christmas Show

Prenotate per tempo, perché i posti sono limitati!

“Sulle infinite rampe delle nostre montagne abbiamo sognato di un posto che ci piacesse un sacco, dove ritrovarsi con gli amici per bere una birra mentre si guarda la Milano Sanremo, mangiare bene cose semplici e salutari”.

