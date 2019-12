È stato curato da Paolo Pellegrin, fotografo pluripremiato e membro di Magnum Photos, il calendario 2020 della Polizia di Stato presentato venerdì 6 dicembre in questura a Bergamo.

Il questore Maurizio Auriemma, affiancato dal capo di Gabinetto Francesca Ferraro e dal dirigente delle Volanti Andrea Sandroni, ha parlato dei contenuti: “In queste foto d’autore, tra l’altro particolari perchè in bianco e nero, traspare la passione, l’impegno e il servizio dei poliziotti italiani. In particolare viene dato spazio alla realtà di Roma capitale e di Napoli, con uomini in azione ma anche ripresi durante le normali attività di ogni giorno.

Non dimentichiamo poi il fine benefico dell’iniziativa. Dal 2001, anno del nostro primo calendario, abbiamo raccolto oltre 2 milioni e 650 mila euro per progetti di sostegno all’infanzia. L’anno scorso 180mila euro, destinati a un progetto umanitario in Yemen. Oltre a una parte per il Piano Marco Valerio, ideato per aiutare i figli malati dei poliziotti”.

È possibile prenotare il calendario da parete (costo 8 euro) e il calendario da tavolo (6 euro), in questura a Bergamo, sul sito di via Noli, oppure facendo un versamento sul conto corrente postale numero 745000, intestato a “Comitato Italiano per l’Unicef”. Sul bollettino bisogna indicare la causale Calendario della Polizia di Stato 2020 per il progetto Unicef “Trentesimo anniversario della Convenzione ONU dei diritti dell’infanzia e dell’adolescenza”.