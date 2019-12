A Petrolio inchiesta su “Il mondo (segreto) di Amazon”: la tv del 6 dicembre

Per la prima serata in tv, venerdì 6 dicembre su RaiDue alle 21.20 andrà in onda la prima delle tre puntate di “Petrolio”, il programma di inchieste condotto da Duilio Giammaria.

L’appuntamento di stasera sarà intitolato “Il mondo (segreto) di Amazon”. Una nota Rai spiega: “Dal Black Friday al Natale: gli acquisti online sono diventati realtà. Gli italiani hanno già speso 2 miliardi di euro solo nello scorso week end. L’impatto sul nostro stile di vita, le nostre città, il modo stesso di consumare è immenso. Il gigante del settore è Amazon, il negozio più grande del mondo, inventato da Jeff Bezos esattamente 25 anni fa. Amazon ha creato un mondo nuovo: con un click ottieni quello che desideri in un tempo sempre più rapido. Con un click lo rimandi indietro. In ogni angolo del pianeta. Ma come funziona davvero Amazon? Duilio Giammaria è andato a Seattle nel cuore di Amazon, là dove tutto è iniziato. Un reportage esclusivo in cui per la prima volta le telecamere della televisione italiana sono entrate nel quartier generale e nell’immenso magazzino logistico di Seattle, in cui uomini e robot lavorano fianco a fianco. Cosa c’è dietro le centinaia di centri di distribuzione, 650mila dipendenti, milioni di prodotti online, miliardi di pacchi spediti ogni anno? Petrolio affronta tutti i nodi “nascosti” dietro la vetrina virtuale di Amazon: dalla robotica agli algoritmi, dall’uso dei dati, alle condizioni di lavoro, dall’impatto ambientale alle trasformazioni in atto nelle nostre città fino alla grande questione delle tasse”.

Tra gli ospiti: Tommaso Valletti, economista e docente all’Imperial College di Londra, Francesca Bria, consulente per le Nazioni Unite sull’innovazione digitale, Alberto Forchielli, imprenditore, Stefano Mannoni, docente universitario, Stefano Feltri, giornalista economico, Domenico De Masi, sociologo del lavoro, Sandro Ferri, fondatore di E/O e Jasmine Cristallo, attivista del movimento delle Sardine.

Su RaiUno alle 21.25 ci sarà la seconda delle tre puntate del varietà “20 anni che siamo italiani”. Nuovo appuntamento con il programma in cui Gigi D’Alessio e Vanessa Incontrada raccontano i loro ultimi vent’anni e come sono cambiati in questi due decenni i gusti e le abitudini degli italiani. Ad accompagnarli sono grandi artisti che hanno caratterizzato questi anni. Con loro si esibiscono in momenti divertenti e duetti a sorpresa.

Spazio ai casi di cronaca su Rete4 dove alle 21.25 verrà proposta una nuova puntata di “Quarto grado”, condotto da Gianluigi Nuzzi e Alessandra Viero.

Canale5 alle 21.20 trasmetterà la seconda delle quattro puntate della fiction “Il processo”, con Francesco Scianna, Vittoria Puccini, Camilla Filippi, Maurizio Lastrico e Tommaso Ragno. Dopo l’inattesa confessione di una teste, Elena è convinta di poter dimostrare la colpevolezza di Linda, rivelandone la natura ossessiva e crudele. Ruggero, però, ottiene un’informazione che potrebbe cambiare le sorti del processo.

La7 alle 21.15 proporrà una nuova puntata di “Propaganda live”, condotto da Diego Bianchi fra attualità e satira.

Tv8 alle 21.30 riproporrà in chiaro “MasterChef Italia”. Dopo la messa in onda a pagamento su Sky Uno, le puntate vengono riproposte su questo canale. I telespettatori potranno assistere alle sfide dei migliori cuochi amatoriali italiani pronti a tutto pur di contendersi la vittoria finale.

A valutare le loro performance culinarie saranno Bruno Barbieri, Joe Bastianich, Antonino Cannavacciuolo e Giorgio Locatelli.

Su Canale Nove alle 21.25 Maurizio Crozza torna “dal vivo” con “Fratelli di Crozza” fra satira e imitazioni. Oltre ai personaggi storici ce ne saranno di nuovi, fra cui “The New Conte“, il volto del nuovo Presidente del Consiglio, Giuseppe Conte.

Per chi preferisse vedere un film, su RaiTre alle 21.20 c’è “Un fantastico via vai”, con Leonardo Pieraccioni e con Giorgio Panariello; su Italia1 alle 21.20 “Il cavaliere oscuro”, con Christian Bale; e su Rai4 alle 21.10 “Free fire”, con Sharlto Copley.

Ancora, su Cielo, canale in chiaro di Sky, alle 21.15 “Cugini carnali”; su La5 alle 21.10 “A Christmas kiss – Un Natale al bacio”; su Iris alle 21 “Arma letale 4”, con Mel Gibson; e su Italia2 alle 21.30 “Killing point”, con Steven Seagal.

Su Rai5 alle 21.15 verrà proposto il documentario “Art night: Marina Abramovic”. Regina della performance art e della ricerca d’interazione con il pubblico, capace come nessun altro di sfidare i limiti del corpo umano, l’artista serba Marina Abramovic in un documentario prodotto dal canale televisivo via cavo americano HBO.

Su La7D alle 21.30 sarà la volta del telefilm “Joséphine ange gardien”, con Mimie Mathy. Andranno in onda due episodi intitolati “Un condominio sotto sfratto” e “Una maestra per Marc”. Nel primo, Joséphine sostiene Tania, una ex cantante che vive in un vecchio edificio: il proprietario vuole sfrattare tutti gli inquilini per guadagnare più denaro. Nel secondo, Joséphine deve prendersi cura di Marc, un giovane analfabeta che lavora in un garage e che vorrebbe migliorare la sua situazione.

Da segnalare, infine, su Mediaset Extra alle 21.15 la replica di “#Cr4 – La repubblica delle donne”; e su Real Time alle 21.10 “Junior Bake off Italia”.