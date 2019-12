Verona, Bologna, Milan: l’Atalanta va in cerca di un bel regalo di Natale

Potrebbe trovarsi un bel regalo sotto l’albero di Natale l’Atalanta il prossimo 25 dicembre. Non si tratta di un colpo di mercato, ma di una classifica che potrebbe essere semplicemente deliziosa se i nerazzurri conquistassero il bottino pieno nei match di Serie A in programma da qui alla pausa invernale.

Hellas Verona, Bologna e Milan le tre avversarie che si troveranno di fronte gli uomini di Gasperini nel mese di dicembre, non certo tre montagne impossibili da scalare.

Sabato alle 15, al Gewiss Stadium, il primo esame contro i veronesi che si possono considerare una delle grandi sorprese di questo avvio di stagione. I ragazzi di Juric – indicati da molti come una delle squadre più accreditate per la retrocessione – fin qui hanno smentito i pronostici a suon di vittorie, trascinati anche da una difesa difficile da battere.

Poi la trasferta a Bologna, domenica 15 dicembre, al Dall’Ara. Un impegno ostico, perché non è mai semplice giocare contro le squadre di Mihajlovic. Per conferma chiedere al Napoli.

Infine il 22 dicembre, nel Christmas Match delle 12.30 a Bergamo, la sfida al Milan di Pioli, una squadra che fin qui ha alternato alti (pochi) e bassi (parecchi), e che prima delle trasferta vittoriosa di Parma navigava in acque pessime.

Conquistare 9 punti in questi tre incontri sarà dura, ma non impossibile. Soprattutto se l’Atalanta giocherà come nelle ultime tre uscite contro Juventus, Dinamo Zagabria e Brescia.

Sarebbe fantastico per la classifica della Dea trovarsi quei 9 punti come regalo di Babbo Natale.

E se proprio vogliamo darci a tutti i costi un numero da raggiungere, un obiettivo a breve termine, sono i 35 punti che l’Atalanta ha conquistato nella stagione 2016-2017: ai 25 attuali ne mancano 10, e ce ne sono 15 a disposizione tra dicembre e gennaio (aggiungendo le gare con Parma e Inter).

Calcoli e numeri che, per non dimenticare proprio nulla, devono anche tener conto di un dato quasi clamoroso: l’Atalanta, rispetto allo scorso storico campionato, ha addirittura 7 punti in più.

A Bergamo, però, la tradizione vuole che ci sia un’altra grande occasione per ricevere regali, leggasi santa Lucia: sarà un caso o forse no, ma in mezzo a tutto questo, mercoledì 11 dicembre, c’è anche la decisiva trasferta di Kharkiv, dove i nerazzurri si giocheranno il loro futuro europeo.

Che bel regalo di santa Lucia sarebbe per i tifosi poter festeggiare gli ottavi di finale di Champions League. In attesa di Babbo Natale.