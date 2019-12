Verdello, materiale edile scaricato in strada: la pista ciclabile diventa (quasi) impraticabile

Come ci sia finito lì è ancora un mistero. Molto probabilmente c’entra l’inciviltà di qualche personaggio. Quel che è certo è che la pista ciclopedonale di Verdello, nel tratto che divide via Alvaro e via don Minzoni, domenica 1 dicembre si è presentata così agli occhi di chi, già di prima mattina, aveva scelto di fare una corsa, una passeggiata col cane o un giro in bicicletta.

Chili e chili di materiale edile sono stati scaricati nel nel mezzo della strada, rendendola quasi impraticabile.

Il gesto d’inciviltà è stato segnalato sul gruppo Sei di Verdello se… da una cittadina.

I rifiuti, una volta raccolti, saranno controllati dalla polizia locale, in cerca di qualche indizio che possa condurre al colpevole che, qualora dovesse essere scoperto, rischierebbe una denuncia e una bella multa.