Telmo Pievani e Alex Bellini a Bergamo per “It’s Experience Day”

Un evento, aperto al grande pubblico, per riflettere su lavoro, ricerca, formazione, educazione e sostenibilità, ascoltando le testimonianze di filosofi, atleti, giornalisti e scrittori: è quanto offre It’s Experience Day, la giornata che le Fondazioni JobsAcademy, Ikaros e Et Labora dedicano ai propri neodiplomati, neolaureati e a tutti coloro che vorranno accedere agli Open Day delle fondazioni e conoscerne le proposte formative.

Cuore dell’evento che si svolge sabato 7 dicembre dalle 10 alle 18 alla Fiera di Bergamo sarà il convegno che ospiterà numerose testimonianze di professionisti che hanno avuto successo nelle aree di riferimento dei percorsi formativi offerti dalle Fondazioni bergamasche e incontri con le aziende del territorio.

Telmo Pievani, filosofo ed evoluzionista che ricopre la prima cattedra italiana di Filosofia delle Scienze Biologiche presso il Dipartimento di Biologia dell’Università di Padova, dialogherà con Alex Bellini, l’atleta che ha attraversato gli oceani in solitaria con una barca a remi e si sta preparando a ripercorrere tutti i dieci fiumi più inquinati del mondo, Giorgio Terruzzi, noto scrittore e giornalista sportivo, Silvio Cattarina, fondatore della comunità terapeutica Imprevisto, Daniele Nembrini, founder delle Fondazioni JobsAcademy, Ikaros e Et Labora, farà da moderatore Marco Congiu, giornalista e conduttore televisivo di Sky Tv.

Sarà una mattinata lontana dalla teoria astratta e all’insegna dell’importanza delle esperienze reali, fondamentali per realizzare i propri desideri e talenti. “Un vero e proprio invito a fare esperienza, che è la ragione della nostra presenza nel mondo educativo” come ha commentato Massimiliano Marcellini, Presidente delle Fondazioni JobsAcademy, Ikaros e Et Labora.

Inoltre, la giornata offrirà anche spettacolari show cooking e freestyle di motocross con Vanni Oddera, il motociclista freestyler che ha inventato la “mototerapia” per le persone disabili.

Durante la giornata verranno anche consegnati i diplomi a 347 studenti tra diplomati e laureati delle varie fondazioni per celebrare il successo formativo e occupazionale degli allievi in presenza dei loro cari e delle aziende che li hanno assunti.

Informazioni e programma su: www.itsexperienceday.org