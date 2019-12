Rosciate piange Nicolò, studente 18enne stroncato da un sarcoma

Rosciate piange Nicolò Marchesi, 18 anni, studente del liceo Lussana stroncato da una forma rarissima di sarcoma.

Un ragazzo dalle mille passioni e impegnato nel sociale, i “Ragazzi on the road” lo ricordano così: “Avevi colto nel segno l’obiettivo del nostro progetto a cui avevi partecipato a Scanzorosciate. Accorciare le distanze tra studenti e istituzioni per una cittadinanza attiva, vissuta sul campo, nei panni di chi è chiamato a difenderla, preservarla. Ora, dopo le sofferenze che hai provato, riposa in pace. Addio Nicolò. Le nostre più sentite condoglianze e un abbraccio fortissimo ai genitori e a tutti i suoi cari”.

Aveva compiuto 18 anni lo scorso 3 maggio, domenica 1° dicembre ha chiuso gli occhi all’Irccs istituto ortopedico Galeazzi di Milano. Dal febbraio di quest’anno era in cura per un sarcoma alla seconda vertebra cervicale.

Giovedì 5 dicembre don Sergio Armentini presiederà i funerali, alle 15 nella parrocchiale di Rosciate. Nicolò riposerà nel cimitero di Bergamo.