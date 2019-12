Riscossi da due colleghi di lavoro i 62 mila vinti a Calusco d’Adda

La data di nascita, il giorno del matrimonio, gli anni dei figli e altri numeri che scandiscono i momenti più belli della vita condivisi con amici e giocati, insieme, al Lotto o al Superenalotto. Quello che molte persone compiono settimanalmente, quasi fosse un rito, incrociando le dita nella speranza di vincere a due colleghi di lavoro è valsa la vincita di 61 mila euro.

Si è presentata, lo scorso 22 novembre, per l’incasso presso gli uffici Sisal di Milano, la fortunata della vincita con punti 5 al SuperEnalotto del valore di 61.469,07 euro, realizzata nel concorso n. 122 di giovedì 10 ottobre 2019. La giocata è stata effettuata presso lo Zoom Cafè- punto vendita Sisal- situato in Via Vittorio Emanuele II, a Calusco d’Adda (Leggi qui).

“Noemi” – questo il nome di fantasia scelto dalla vincitrice – è un ingegnere civile, donna ferma e risoluta, seppur dolcissima nel suo rapporto con la famiglia e con le persone che ama. Un giorno di luglio Noemi, insieme al suo socio, progetta di iniziare a giocare al SuperEnalotto, con la speranza di vincere e la voglia di condividere questa esperienza con il suo collega perché, come spesso succede, due colleghi possono diventare anche i migliori amici. “Grazie a SuperEnalotto – racconta la vincitrice – abbiamo trovato un motivo in più per sorridere insieme la mattina, sorseggiando un caffè senza pensieri. Un modo insomma per iniziare bene la giornata, con il sorriso sulle labbra”.





Entrambi hanno scelto con amorevole cura i numeri. Ognuno di loro quelli che rappresentano i ricordi personali più fervidi. E l’unione degli stessi sarà vincente, ritengono, così come vincente è la loro collaborazione professionale.

Il giorno della giocata è un giorno come tanti altri. La giocata, il lavoro e poi ognuno torna a casa. È il socio a scoprire della vincita verificando l’esito della giocata con l’App. Un’emozione che tiene segreta fino al giorno successivo, perché vuole vedere l’emozione sul volto di Noemi alla notizia. Un’espressione incredula, la sua, tra l’attonito e la gioia come di chi vorrebbe urlare ma non trova il fiato in gola per farlo. E poi l’abbraccio e un bacio, a sancire che è tutto vero. Il denaro verrà diviso equamente tra i due. Ognuno ha i suoi piccoli progetti da realizzare.