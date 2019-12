Multi festeggia i primi 25 anni di attività con 3 milioni di fatturato

Multi, società di consulenza marketing e comunicazione nata nel 1994 su iniziativa di Giovanna Ricuperati, con tre sedi, la principale a Bergamo e due filiali a Milano e Monaco di Baviera, 40 dipendenti, che ha chiuso il 2019 con 3 milioni di fatturato, festeggia 25 anni di attività trascorsi a fianco delle aziende sul mercato italiano e internazionale.

Venerdì 6 dicembre, alle ore 18,30, presso lo Spazio Sant’Andrea di Città Alta, Multi invita tutti coloro che hanno permesso alla società di raggiungere questo importante traguardo. Speaker d’eccezione, Maura Gancitano, filosofa, scrittrice e fondatrice del progetto Tlon.

“Siamo nati – racconta Giovanna Ricuperati, amministratore delegato e vicepresidente di Confindustria Bergamo,– perché sentivamo che le aziende avevano e hanno bisogno di essere affiancate nel loro percorso di sviluppo strategico, a partire dall’analisi dei bisogni fino ad arrivare al momento decisionale. Per costruire questo percorso lavoriamo a fianco dell’impresa affidandoci al nostro occhio esperto e alla nostra concretezza”.





Tra i nuovi servizi messi a punto da Multi nel 2019 per le imprese, c’è la figura professionale del Business Expander che unisce competenze in ambito di strategia, comunicazione e vendita e che accompagna l’azienda nel suo sviluppo sui mercati, definendo dove muoversi, attraverso quali canali e il mix di investimenti in marketing e comunicazione on e off line più adeguati per raggiungere il proprio target.

Nel portfolio di Multi figurano case history di clienti quali Calvi Holding, Fiera Milano, Scame Parre, Kilometro Rosso Innovation District, Fine Foods & Pharmaceuticals NTM, Magnetti Building, Mesgo, UBI Banca, Comelit, Fonderie Mazzucconi, Argomm, Automha, Fondazione Opera Sant’Alessandro, GFM, Valetudo, Consorzio Liutai “Antonio Stradivari” Cremona, Mabo, Telmotor; centinaia di PMI, i principali enti e le associazioni di categoria presenti nel territorio, oltre a numerosi progetti di filiera come IVS – Industrial Valve Summit, Expo Gelato e MULTI Food.

Multi è da sempre un’azienda rosa, creata e guidata da una donna, con le “quote azzurre” che rappresentano il 20% del personale. L’aspetto innovativo è dato dal mix di competenze e specializzazioni presenti in Multi: tutti i collaboratori hanno professionalità trasversali, dall’economia al marketing, dall’ingegneria gestionale alle filosofia e alle lingue, dall’information technology alla grafica, dal digitale al cinema, per mettere a disposizione di ogni progetto team competenti che fanno della “diversity professionale” il vero punto di forza.

“Viviamo un’epoca di grandi trasformazioni e grandi criticità che affrontate nel modo giusto si rivelano nuove opportunità – spiega Giovanna Ricuperati -. La globalizzazione dei mercati, le nuove tecnologie, l’impatto ambientale, la responsabilità sociale, il passaggio generazionale nelle piccole e medie aziende. Non esistono più mercati semplici, la complessità crescente è un dato strutturale in ogni settore: per questo risulta decisiva la capacità di leggere lo scenario e di non temere, ma di adottare strumenti, pratiche e linguaggi innovativi ad ogni livello: dotazioni tecnologiche, risorse umane, management. Il marketing oggi più che mai è lo strumento della crescita. Non solo: è anche il connettore delle diverse aree aziendali. Il marketing traduce, introduce e conduce l’azienda attraverso le rivoluzioni del nostro tempo: l’automazione, i big data, la digital transformation. In che direzione guardiamo? Naturalmente al futuro che per Multi significa crescita e modernità di ambito e visione”.