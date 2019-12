Il malessere in università, il ricovero agli Spedali Civili di Brescia e il repentino peggioramento delle sue condizioni durante la notte: è stata una meningite fulminante a spezzare la vita di Veronica Cadei, studentessa 19enne di Villongo che ha perso la vita martedì 3 dicembre nel reparto di Rianimazione cardiochirurgica dell’ospedale bresciano.

Dall’autopsia, in programma mercoledì, si capirà probabilmente di più su quanto successo, dall’evoluzione clinica al ceppo della malattia che l’ha colpita: nel frattempo, però, le Ats di Brescia e Bergamo si sono attivate per sottoporre a profilassi antibiotica tutti coloro entranti in contatto con la giovane negli ultimi giorni, in particolare una novantina di studenti dell’Università Cattolica di Brescia e i familiari.

“La meningite è un’infezione molto subdola ed estremamente pervasiva – sottolinea Carlo Alberto Tersalvi, direttore sanitario di Ats Bergamo – Può essere, purtroppo, anche mortale come in questo caso che ci addolora profondamente. È il primo caso del 2019 in provincia e, da quanto ci risulta, la ragazza non era vaccinata contro il meningococco, un batterio che colpisce anche i giovani in buona salute. Al momento non sappiamo ancora a quale ceppo appartenga nel caso specifico, ma per potersi proteggere l’unico modo è il vaccino: lo consigliamo sempre. Non essendo una malattia stagionale non c’è una tempistica da rispettare”.

L’agenzia deputata alla tutela della salute in Bergamasca ha già attivato la profilassi per i familiari, papà Paolo, mamma Debora e la sorella Nicoletta di 16 anni: “Stiamo continuando però a indagare su possibili altri contagi – continua Tersalvi – Abbiamo avvisato tutte le strutture ospedaliere e i medici di base della zona di stare attenti nel caso si presentassero da loro pazienti con sintomi riferibili a un’infezione da meningococco”.

“Non c’è nessun allarme – ha assicurato l’assessore al Welfare Giulio Gallera – la meningite non viene trasmessa per semplice contatto diretto o tramite la presenza nella stessa stanza”.