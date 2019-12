I brand del marchio Scott si preparano al Natale con una vendita straordinaria

Dal 13 al 15 dicembre si terrà un’apertura straordinaria di un Winter Outlet dedicato all’abbigliamento invernale dei marchi che fanno parte del gruppo SCOTT Sports. Alla sede di Scott Italia ad Albino in via Provinciale 110 si sta preparando una tre giorni di grandissime occasioni.

Sarà infatti disponibile un vasto assortimento di scarpe e giacche dello storico marchio Dolomite, che dallo scorso anno ha accresciuto la sua visibilità grazie alla trasmissione Linea Verde in onda su RAI1 tutte le domeniche. Parte dei capi indossati dai conduttori nel programma la scorsa stagione sarà disponibile a prezzi davvero interessanti.

Per il tempo libero o per l’attività sciistica, per stare tranquillamente in città o per la montagna ci saranno i campionari dei marchi SCOTT neve, Poivre Blanc e Outdoor Research prodotti di altissima qualità e tecnicità.

Potrai provare in esclusiva anche la collezione invernale di Powderhorn con i suoi iconici gilet con inserti in pelle, i suoi caldissimi parka e le giacche imbottite in piuma riciclata.

Il Winter Outlet ti aspetta ad Albino (BG) il 13 e 14 dicembre dalle 9 alle 18 mentre il 15 dicembre dalle 9 alle 17.