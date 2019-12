Glauco Mauri al Sociale: “Samuel Beckett è un comunicatore di tenerezza”

“Samuel Beckett è un comunicatore di tenerezza”. Ci vogliono cuore e mente speciali per definire in questo modo uno dei più grandi drammaturghi della storia. Questi cuore e mente trovano casa in Glauco Mauri, attore e regista che ha devoluto tutta la vita al teatro. Classe 1930, ottantanove anni. L’artista pesarese continua a recitare perché crede nel potere delle emozioni. È un valoroso e coraggioso cavaliere che non si arrenderà mai, nella vita e sul palco scenico.

L’ultimo banco di prova per Mauri è stato “Finale di partita” di Samuel Beckett, in scena nella serata di mercoledì 4 dicembre al Teatro Sociale di Bergamo. Si tratta di una felice circostanza per la Fondazione Teatro Donizetti, vista la necessità di una data aggiuntiva in programmazione.

Guidati dalla regia di Andrea Baracco, sul palco insieme a Mauri hanno recitato Roberto Sturno, nel ruolo di Clov, fedele servitore del protagonista Hamm (Glauco Mauri), e Marcello Favilla e Marco Blanchi, i genitori di Hamm, senza gambe e chiusi in due contenitori per la spazzatura. Un’ora e quindici di umanità: è questo il teatro della tenerezza di Samuel Beckett, che racconta la fatica del vivere umano.

Per lei Beckett è un grande che ha contribuito alla sua formazione di uomo, più che di attore. Perché?

Beckett mi ha insegnato che la vita può essere una tragedia che diventa farsa e una farsa che diventa tragedia. Beckett non è uno scrittore del teatro dell’assurdo, è un grande poeta che narra e descrive la fatica del vivere dell’uomo. Molti ritengono che sia un autore molto rigido ma non è così. Con la sua scrittura – solo apparentemente geometrica – Beckett riesce a essere un meraviglioso comunicatore di tenerezza, narratore dell’animo umano.

“Finale di partita” non è uno spettacolo di facile comprensione, ma il pubblico lo apprezza sempre. Secondo lei perché?

Questo spettacolo commuove. Una volta si è verificata una situazione curiosa dopo lo spettacolo. Due signore mi vengono a far visita nel camerino. “Non abbiamo capito tutto dello spettacolo – mi dicono – ma ci sentiamo così ricche di emozioni e di domande”. Questa è una cosa bellissima. Questo è il potere di Beckett, il quale dichiarò di non tenere tanto alla comprensibilità dei testi a cui scrivo, quanto alle emozioni. Con queste si arriva a tutti. Con la razionalità, invece, è difficile è difficile comunicare. Se il teatro è in grado di fare ciò, abbiamo la prova che è cosa viva.

La prima mondiale del 1957 fu durante criticata. Oggi invece “Finale di partita” è considerato uno dei più importanti capolavori di Beckett…

È vero! Nel 1953 Beckett porta in scena “Aspettando Godot”, in un mese diviene famoso nel mondo. Nel 1957 scrive finale di partita ma non riesce subito a rappresentarlo. I teatri lo ritengono troppo difficile. In questo spettacolo Beckett esprime chiaramente il rapporto tra uomo e natura. La natura ci dà tutti, ma quando cerchiamo di raggiungere qualcosa questo ci sfugge. La vita è quindi una farsa che diventa tragedia. È questo il messaggio di Beckett.

Per lei Beckett è un comunicatore di tenerezza. Forse serva proprio la tenerezza per raccontare la sofferenza dell’uomo?

Certamente. Quando nel ’62, a trentadue anni, interpretavo Beckett per la prima volta, anche i critici che mi stimavano mi fecero una critica. “Tu non stai recitando Beckett. Lui è rigido, severo”. Io invece proponevo una interpretazione ricca di umanità. Ci vuole questo per fare Beckett.

Il giovane Glauco cosa dice ora al meno giovane Glauco, ancora in attività artistica?

Gli dice che finalmente si sono compresi. Da ragazzo, quando frequentavo l’accademia, non avevo soldi. Già allora pensavo alla vecchia e a come sarebbe stata. La cosa mi faceva tenerezza. Rileggendo Beckett mi ritornano alla mente questi pensieri.

Ora, come vive il palcoscenico a ottantanove anni?

Ora penso alla meravigliosa responsabilità che ho in quanto attore. Attraverso le parole di drammaturghi come Beckett, Shakespeare, Dostoevskij, posso regalare la poesia alla gente. Questa è la ragione che mi spinge fa fare ancora teatro a ottantanove anni. Sono convinto che il teatro può e deve servire alla vita.