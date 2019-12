Clusone, altro vandalo in centro: spaccava bottiglie a terra, denunciato 19enne

Non fossero bastati la vetrina infranta da un giovane ubriaco e gli alberelli di Natale rovesciati e danneggiati, il centro di Clusone è tornato ancora a fare i conti con i vandali.

Ancora una volta il protagonista è un ragazzo giovanissimo, classe 2000, che ha agito da solo: i carabinieri della locale stazione, impegnati in un servizio di controllo del territorio volto proprio al mantenimento del decoro urbano e delle sicurezza dei cittadini, sono dovuti intervenire per calmarlo e farlo desistere, non senza difficoltà.

È successo nella notte del 3 dicembre quando il giovane, di nazionalità marocchina e residente a Parre, è stato visto in evidente stato di ubriachezza in via Lattanzio Querena mentre creava disturbo spaccando bottiglie di vetro a terra e urlando in modo sconclusionato.

Al momento del controllo il ragazzo si è rifiutato di fornire le proprie generalità ai carabinieri, insultandoli: dopo le procedure per l’identificazione il 19enne è stato denunciato all’Autorità Giudiziaria per resistenza e oltraggio a pubblico ufficiale e ubriachezza.