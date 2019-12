Cavalli in fuga, dal cimitero a scuola a spasso per le vie di Gandino

Il curioso episodio giovedì mattina, 5 dicembre, intorno alle 8. I cavalli sono fuggiti ad un appezzamento di terreno in via Foscolo, alla periferia del paese, e hanno raggiunto prima il viale del cimitero e poi via Cesare Battisti, dove ha sede la scuola primaria del paese seriano.

Un po’ di spavento tra i passanti, ma gli animali sono apparsi tranquilli durante la passeggiata fuori programma.

Per risolvere la situazione, alcuni genitori e il personale della scuola hanno indirizzato i cavalli verso il retro dell’edifico, in modo che non avessero vie di fuga.

Sul posto sono intervenuti gli agenti della Polizia Locale e i Carabinieri di Gandino; oltre al proprietario dei cavalli che si era sin da subito messo all’inseguimento degli animali, ricondotti infine nel proprio recinto.