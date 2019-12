Caravaggio, cinture e accessori griffati: scovato laboratorio irregolare

I carabinieri della stazione di Caravaggio hanno scoperto (e sanzionato) un laboratorio di pelletteria irregolare e gestito da cittadini cinesi. L’attività di proprietà di X.L. è risultata essere impegnata nella realizzazione di cinture ed accessori di pelletteria per diversi e noti brand del settore.

In particolare, stante l’avvicinarsi delle festività, notoriamente il più intenso dell’anno per la vendita di questi oggetti manifatturieri, le forze di polizia hanno proceduto alla verifica delle merci impiegate ed al rispetto delle normative vigenti per la produzione.

A seguito dei controlli, a carico del titolare, sono state accertate e contestate diverse violazioni amministrative per cui sono previste sanzione pecuniarie per un importo complessivo di circa 6mila euro.

Più precisamente, le difformità e carenze riscontrate sono riconducibili alla mancata presentazione agli Uffici comunali competenti della Scia, la mancata certificazione prevenzione incendi prevista per stabili di superficie superiore a 200 metri quadri, la mancanza di un registro di carico e scarico dei rifiuti speciali e la mancata comunicazione di ospitalità –nello stabile attiguo al laboratorio- per quattro dei dieci dipendenti stranieri impiegati.

Al fine di garantire la sicurezza dei prodotti commercializzati nel periodo di Natale, continueranno pertanto i controlli ad altri laboratori manifatturieri della pianura bergamasca.