Veronica, morta per meningite a 19 anni: indagati 7 medici

Per il decesso di Veronica Cadei sette medici sono indagati per omicidio colposo. L’inchiesta aperta dal pubblico ministero di Brescia Lorena Ghibaudo intende fare luce sulla morte della 19enne di Villongo, martedì mattina agli spedali Civili, in seguito a un attacco di meningite fulminante.

L’iscrizione nel registro degli indagati si effettua con il fine di garantire la massima trasparenza all’inchiesta stessa da parte del magistrato. In questo modo gli indagati, così come la parte offesa, ossia i familiari di Veronica, avranno accesso agli atti.

Le persone sotto inchiesta lavorano all’ospedale bresciano dove si è recata Veronica dopo i primi acciacchi. Sono due medici del pronto soccorso, due cardiologi, una specialista del reparto Malattie infettive, un medico dell’Emodinamica, uno della Rianimazione cardiochirurgica e una collega della seconda Rianimazione.